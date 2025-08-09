Як учасникам бойових дій отримати компенсацію за комуналку – інструкція

УБД

Реклама

В Україні учасники бойових дій у 2025 році можуть отримати часткову або повну компенсацію за комунальні послуги, але для цього потрібно самостійно оформити відповідні пільги.

Про порядок оформлення заяви, необхідні документи та способи подачі розповіло видання “На пенсії«.

Повідомляється, що учасники бойових дій (УБД) мають право на знижки або компенсацію вартості житлово-комунальних послуг: електроенергії, водопостачання, газу, опалення та утримання житла. Пільги не призначаються автоматично, тому кожен учасник має звернутися за їх оформленням.

Реклама

Подати заявку на компенсацію можна у найближчому відділенні Пенсійного фонду України, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), орган соціального захисту за місцем проживання або онлайн через портал Пенсійного фонду чи застосунок «Дія». Важливо, що тепер достатньо подати одну заяву, замість двох, як було раніше.

Для оформлення пільг необхідно підготувати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій, банківські реквізити для зарахування компенсації, номери особових рахунків за всіма комунальними послугами та назви постачальників цих послуг. Додатково можуть знадобитися документи на дітей, довідка внутрішньо переміщеної особи або договір оренди, якщо житло не є власністю.

Заявку можна подати онлайн через портал Пенсійного фонду, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і заповнивши відповідну форму. Також заяви приймають через мобільний додаток ПФУ та на порталі «Дія».

Якщо учасник бойових дій не може самостійно подати заявку, це можуть зробити члени його сім’ї за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки. Розгляд заяви Пенсійним фондом триває не більше 10 робочих днів, а відповідь має бути надана протягом трьох днів після прийняття рішення.

Реклама

Компенсація може надходити на банківську картку або виплачуватися через відділення «Укрпошти» для тих, хто не користується банківськими послугами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасники бойових дій та члени їхніх сімей мають доступ до пільг, які гарантує держава. Пільги розповсюджуються на різні сфери — від комунальних послуг до медичного обслуговування.