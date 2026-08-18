Як Україна готується до зими під обстрілами: Зеленський розповів про стан енергетики та нові рішення

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський провів нараду про стан енергосистеми України, перебіг відновлювальних робіт після російських обстрілів та підготовку до опалювального сезону.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Реклама

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів.

Реклама

Зеленський запевнив, що процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів тривають щодня. Особливо важкі виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Водночас, він запевнив, що сформовані необхідні запаси обладнання.

«Визначили й завдання для роботи з партнерами України на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону. Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо», — додав Зеленський.

Крім того, Денис Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі. Також на нараді обговорили ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь.

Раніше ми писали, чи зможе Київ уникнути морозного апокаліпсису взимку 2026-2027.

Реклама

Новини партнерів