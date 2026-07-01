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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
432
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2 хв

Як Україна має відповісти на нову мобілізацію у РФ: Жорін пояснив

Україна має відповісти на мобілізацію в РФ технологічною реформою армії. Заступник командира Третього корпусу Максим Жорін пояснив, чому не можна воювати кількістю.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Максим Жорін

Максим Жорін

Ефективною відповіддю України на плановану Росією мобілізацію має стати технологічна реформа Збройних сил і впровадження успішного бойового досвіду передових підрозділів.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін («Мосе»).

Нова мобілізація в РФ — як має діяти Україна

Військовий наголосив, що українська армія вже має дієві приклади протидії чисельно більшим силам противника.

«У нас є рішення і практики, коли ворог, маючи переважні сили, втрачає ініціативу, втрачає величезну кількість особового складу та будь-які можливості для просування, а іноді й позиції. Все це відбувається передусім за рахунок технологічних рішень і грамотного планування», — зазначив він.

Жорін підкреслив, що такий підхід має залишатися головним вектором розвитку українського війська незалежно від подальших мобілізаційних планів Кремля.

«З мобілізацією в рашці чи без неї — змагатися щодо кількості людей ми з ними однаково не зможемо і не маємо це робити», — заявив він.

На думку підполковника, саме технологічна перевага та системне масштабування ефективних практик на всі Сили оборони дозволять нівелювати чисельну перевагу російських військ на полі бою.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, радник міністра оборони України, фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») заявив, що одним із реальних способів прискорити закінчення війни є інформаційний вплив на населення Росії через інтернет.

Раніше Зеленський заявив, що РФ готує черговий масований удар по Україні, загроза якого є актуальною вже найближчої ночі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
432
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