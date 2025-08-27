Як Україна може перемогти Росію: ветерани ГУР розповіли

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські військові добре підготовлені, мають бойовий досвід і значні ресурси, тому Україна повинна діяти розумом, а не кількістю.

Про це заявили ветерани Головного управління розвідки Міноборони України.

Ворог не такий простий, як здається

Ветерани спецпідрозділу «Кракен» Тарас Проць та департаменту активних дій ГУР Сергій Шикун наголосили, що міф про «дурного Ваньку» є небезпечним. За їхніми словами, росіяни проходять таку саму підготовку, як і українські військові, а іноді демонструють кмітливість у тактичних діях.

«Є міф, що Ванька — дурень. Ні. Люди там пройшли таку ж саму підготовку… В цьому ми однакові», — наголосили бійці.

Шикун навів приклад, коли російські солдати підповзали на кілька метрів до позицій ЗСУ, перерізали дроти та залишали символічні «позначки» на мінах. Українці відповідали так само, перетворюючи це на своєрідну «шахову гру саперів».

Які переваги має Росія

За словами ветеранів, значна частина підрозділів РФ пройшла бойові кампанії у Сирії, Чечні, на Кавказі та в Карабаху. Окремо вони згадали центр спецпризначення «Сенеж», де готують професійних військових із практикою у різних конфліктах.

«Не варто недооцінювати. Це професійні бійці, які мають досвід і ресурси», — наголосив Проць.

В чому ЗСУ кращі

Попри чисельну перевагу Росії, яка залучає до війни мешканців різних регіонів, зокрема з Якутії та Бурятії, українці мають сильнішу сторону — інтелект та здатність швидко адаптуватися.

«Ми можемо перемогти лише тоді, коли використовуємо свої переваги проти слабких сторін противника. Якщо підемо лоб у лоб — програємо», — зазначив Проць.

Ветерани наголосили: перемога України можлива лише завдяки креативності, нестандартним рішенням і збереженню ініціативи.

Нагадаємо, населення Росії підтримує війну в Україні, бо кожен п’ятий в РФ отримує фінансову вигоду від бойових дій.

Причина широкої підтримки росіянами війни в Україні полягає в тому, що дуже багато людей мають зиск від неї.

Щонайменше 22% росіян (тобто п’ята частина усього населення) отримують фінансову вигоду від того, що йде війна — чи це тому що вони працюють у військово-промисловому комплексі, чи тому що їхніх рідних вбили або поранили, і вони отримують виплати.