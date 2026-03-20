Як Україна пройшла найважчу зиму атак на енергетику: ДТЕК зібрав лідерів думок у дискусії «До світла»

Реклама

В дискусійній панелі взяли участь Костянтин та Влада Ліберови, співзасновниця мереж кондитерських Honey та пекарень «Завертайло» Анна Завертайло, історик, автор книги «Перша енергетична. Війна, яку росія програла» Євген Мочалов та сімейна психологиня, авторка книги «Я іду до психолога» Катерина Гольцберг. Модератором дискусії став CEO YASNO Сергій Коваленко.

Під час Public Talk учасники говорили про спільний досвід країни цієї зими — про життя міст і громад у періоди відключень, про здатність українців адаптуватися, підтримувати одне одного і зберігати стійкість навіть у найважчі дні. Окрему увагу приділили людям, які щодня повертають світло в українські домівки - енергетикам, що працюють під обстрілами та відновлюють інфраструктуру після атак.

Фотовиставка «До світла» стала осмисленням цієї зими мовою документальної фотографії. Вона представляє нові роботи Ліберових і показує не лише наслідки ворожих ударів, а й силу людей, які тримають країну, коли їй найважче. Проєкт став другою виставкою в межах мистецької ініціативи ДТЕК, присвяченої документуванню одного з найскладніших періодів для України.

Реклама

"Це все можливість пояснити тим, хто буде після нас, чому те, що ми робили зараз, настільки важливо і настільки має сенс. Це все історія і можливість не допустити ті помилки, які допускали наші батьки", - сказала Влада Ліберова.

Експозиція триватиме з 16 березня до 16 квітня у книгарні «Сенс» за адресою: вул. Хрещатик, 34. Упродовж виставки відвідувачі також можуть придбати однойменну фотокнигу. Вхід на виставку вільний.