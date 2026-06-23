Як українці можуть змінити вид пенсії онлайн: у ПФУ пояснили

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Якщо людина має право на кілька видів пенсії, вона отримує лише один — за власним вибором. Перехід на інший вид оформлюється за заявою.

Про це повідомляє ПФУ.

Зміна виду пенсії онлайн: покрокова інструкція

Подати її можна онлайн через портал Пенсійного фонду за наявності КЕП.

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Крок 1. Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису.

Крок 2. У особистому кабінеті оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та натисніть «Заява на перерахунок пенсії».

Крок 3. Заповніть форму, обравши у полі «Вид перерахунку» опцію «перехід на інший вид пенсії».

Крок 4. Додайте необхідні документи (паспорт, ІПН, за потреби — підтвердження стажу).

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Крок 5. Підтвердьте згоду на обробку персональних даних і сформуйте заяву.

Крок 6. Перевірте дані, підпишіть заяву КЕП і надішліть її.

Статус розгляду можна відстежувати в розділі «Мої звернення».

Раніше йшлося про те, що пенсію по інвалідності можуть призупинити або скасувати, якщо людина не проходить обов’язковий переогляд МСЕК або втрачає статус інвалідності. Виплати також можуть анулювати у разі помилок, неповного пакета документів або виявлення недостовірних даних. Ще одна причина — проблеми зі страховим стажем: якщо його недостатньо або він порахований неправильно, пенсію можуть зменшити або взагалі скасувати.

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