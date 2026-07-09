Як українці насправді ставляться до Трампа: оприлюднили несподівані цифри

Дональд Трамп / © Associated Press

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Переважна більшість громадян України сприймає пересічних американців як друзів, проте негативно оцінює президента США Дональда Трампа та його команду переговірників.

Про це свідчать результати опитування The conversation за підтримки Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) у червні 2026 року.

Згідно з дослідженням, лише 17% респондентів вважають Дональда Трампа другом України. Тоді як понад 34% опитаних назвали його ворогом. Майже чверть громадян вважають, що він є «трохи і тим, і іншим». Це стало відомо після того, як 8 липня на саміті НАТО Трамп заявив, що має «дуже добрі стосунки» з Володимиром Зеленським, а українців назвав «чудовими людьми».

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Водночас українці демонструють низький рівень довіри до дипломатичних зусиль Вашингтона. Понад половина громадян (57%) не довіряють американським переговірникам — Джареду Кушнеру та його раднику Стіву Віткоффу, які наразі відмовляються відвідувати Київ. Раніше Володимир Зеленський запросив їх в Україну, наголосивши, що обмежувати візити лише Москвою було «неповажно».

Повідомляється, що негативний вплив на громадську думку також спричинив дефіцит військової допомоги, зокрема перенаправлення ракет Patriot на Близький Схід через конфлікт за участю Ірану. Через брак засобів ППО у червні в Україні зафіксували найбільшу кількість смертей серед цивільних за останні три роки.

«На жаль, ми стоїмо в черзі воєн», — прокоментував зміщення зовнішньополітичних пріоритетів США Володимир Зеленський.

Загалом роль США у світових справах позитивно оцінюють лише 7% українців, 26% налаштовані негативно, а 62% мають змішані почуття. Попри критичне ставлення до Білого дому, ставлення до громадян США залишається стабільно теплим: 73% опитаних українців вважають американський народ друзями своєї країни, і лише 4% бачать у них ворогів. Дослідження базується на опитуванні 1801 респондента на підконтрольних Україні територіях.

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Нагадаємо, в адміністрації президента США Дональда Трампа помітно змінилося ставлення до України. Зокрема, вплинули на це успішні операції ЗСУ на фронті та далекобійні удари по Росії.

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