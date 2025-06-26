Як українці найчастіше називали своїх дітей останні 10 років: список найпопулярніших імен

Малюк із мамою / © Freepik

Реклама

Упродовж останнього десятиліття в українців мало змінились уподобання щодо найулюбленіших імен.

Про це свідчить статистика від 2015 до 2025 року, надана Міністерством юстиції України на запит «УП.Життя».

Відомство веде облік та підбиває підсумки, якими з імен найчастіше називали дітей у кожній області України.

Реклама

За цей період найпопулярнішими жіночими іменами були:

Софія;

Анна;

Анастасія;

Марія;

Вікторія;

Злата;

Мілана;

Єва;

Дарина / Дар’я;

Соломія.

Що ж до чоловічих імен, то тут найпопулярнішими були:

Артем;

Максим;

Олександр;

Дмитро;

Матвій;

Назар;

Богдан;

Владислав;

Андрій;

Марк.

Серед них абсолютними фаворитами є Артем та Софія — вони потрапляють в усі щорічні рейтинги.

Також є ряд імен, які ще не вийшли у лідери, але послідовно набирають популярності від 2020 року. Серед таких — Тимофій, Данило (або Даниїл), Марк та Ілля.

Реклама

Від 2023 року українці все частіше дають своїм донькам імена Соломія та Мілана.

Серед жіночих імен, які за ці роки почали «втрачати позиції» — Поліна та Олександра. У період від 2015 до 2017 року вони часто потрапляли у регіональні рейтинги в різних областях, але від 2017 року ця тенденція поступово зникає.

Також за останні роки поступово почала знижуватись популярність імен Іван та Ярослав.

Раніше ми писали, які українські імена дуже подобаються іноземцям.