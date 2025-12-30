Як українці "штурмують" Буковель: з’явилося відео

Буковель

У селищі Делятин на Івано-Францівщині утворилися величезні затори у бік Буковелю.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Івано-Франківськ 24\7».

«Застрягають та ледь просуваються машини на дорозі Городенка — Заліщики поміж гігантськими кучугурами снігу. Хоч спецтехніка зробила тунелі, сніг постійно знову перемітає дорогу», — йдеться у дописі під відео.

Очевидці у Мережі пишуть, що туди наразі краще не їхати.

Водночас зазначається, що підйомники у Буковелі заповнені лижниками.

Дата публікації 15:49, 30.12.25

