Як українці "штурмують" Буковель: з’явилося відео
У ці святкові дні у Буковель поїхало дуже багато людей, на дорогах затори, снігопади паралізували рух, а підйомники на курорті заповнені лижниками.
У селищі Делятин на Івано-Францівщині утворилися величезні затори у бік Буковелю.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Івано-Франківськ 24\7».
«Застрягають та ледь просуваються машини на дорозі Городенка — Заліщики поміж гігантськими кучугурами снігу. Хоч спецтехніка зробила тунелі, сніг постійно знову перемітає дорогу», — йдеться у дописі під відео.
Очевидці у Мережі пишуть, що туди наразі краще не їхати.
Водночас зазначається, що підйомники у Буковелі заповнені лижниками.
