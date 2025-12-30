ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
180
1 хв

Як українці "штурмують" Буковель: з’явилося відео

У ці святкові дні у Буковель поїхало дуже багато людей, на дорогах затори, снігопади паралізували рух, а підйомники на курорті заповнені лижниками.

Світлана Несчетна
Буковель

Буковель

У селищі Делятин на Івано-Францівщині утворилися величезні затори у бік Буковелю.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал «Івано-Франківськ 24\7».

«Застрягають та ледь просуваються машини на дорозі Городенка — Заліщики поміж гігантськими кучугурами снігу. Хоч спецтехніка зробила тунелі, сніг постійно знову перемітає дорогу», — йдеться у дописі під відео.

Очевидці у Мережі пишуть, що туди наразі краще не їхати.

Водночас зазначається, що підйомники у Буковелі заповнені лижниками.

Раніше ми писали про Манявський скит, який називають українським Афоном у серці Карпат, і чого туди обов’язково варто завітати.

