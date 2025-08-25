ТСН у соціальних мережах

Як українці ставляться до ТЦК - опитування

За останній рік довіра до ТЦК знизилася, тоді як підтримка ЗСУ залишається високою.

ТЦК

ТЦК / © ТСН

Українці майже одностайно довіряють своїй армії. Проте ситуація з територіальними центрами комплектування кардинально інша — довіра до них не лише нижча, а й продовжує падати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

У липні 2025 року довіряють ТЦК чверть опитаних (24%), не довіряють 68%. За останній рік ставлення погіршилося. У вересні 2024 року ТЦК довіряли 27%, не довіряли 61% респондентів.

Гірше українці ставляться тільки до Верховної Ради — довіряють 19%, не довіряють 76%.

Ставлення до нового уряду Юлії Свириденко також негативне. Довіряють 28%, не довіряють — 30%, а 42% не змогли відповісти. При цьому ЗСУ, як і раніше, довіряють 94% респондентів.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру досліджень громадської думки (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Опитування проводилося на всій території України (за винятком окупованих Росією територій) з 22 по 27 липня 2025 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Загальна вибірка становила 2400 українців віком 18 років і старше. Середній рівень похибки при припущенні простої випадкової вибірки становить ±2,0 бала в 95%-ному інтервалі.

Новопризначений уряд під керівництвом Юлії Свириденко наразі отримав змішану оцінку: 28% підтримки, 30% критики, 42% вагаються. Єдиною інституцією, що користується майже повною підтримкою, залишаються Збройні сили України — їм довіряють 94% респондентів. Опитування відбулося з 22 по 27 липня методом телефонного інтерв’ю (CATI), у ньому взяли участь 2400 громадян віком від 18 років по всій Україні (окрім окупованих територій). Стандартна похибка — близько ±2,0%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Смілі під час перевезення мобілізованих до полігону брейкдансер із Кропивницького Євген Мочерняк (Кушнір) просто під час руху вистрибнув з буса ТЦК і загинув від отриманих травм.

