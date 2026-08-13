Як українцям повернути свої гроші, якщо банк стягнув зайву комісію з платіжної картки: алгоритм дій

Незаконні банківські операції / © ТСН

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Комісії за перекази та інші банківські операції давно стали звичною частиною користування фінансовими послугами. Однак іноді про додаткові витрати клієнт дізнається лише постфактум — коли з рахунку вже зняли більше, аніж він очікував.

Чи можна оскаржити комісію банку

Сам факт стягнення комісії ще не свідчить про порушення. Однак які списання можуть бути неправомірними, а також куди звертатися для повернення грошей — пояснила адвокатка і керівниця Prima Leader Group Діна Дрижакова у коментарі «24 Каналу».

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Претензії можуть виникнути й через подвійне стягнення за одну операцію. Наприклад, коли банк окремо нараховує комісії «за переказ» і «за виконання платежу». Схожа ситуація з розмитими формулюваннями на кшталт «технічних операцій» або «супроводу», за якими приховується додаткова плата за стандартні послуги.

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Окремо адвокатка звертає увагу ще на кілька видів списань, які за певних обставин можна оскаржити:

за супровід кредиту — у багатьох випадках суди визнають такі комісії несправедливими умовами, адже йдеться про обов’язок банку, а не окрему послугу;

за дострокове погашення кредиту — можливість стягувати таку плату обмежена законом, особливо у сфері споживчого кредитування;

за вже відключені послуги — наприклад, СМС-інформування, страхування чи сервісні пакети, від яких клієнт відмовився, але гроші продовжують списувати;

під час конвертації валют — питання можуть виникнути, якщо банк застосував курс, який істотно відрізняється від ринкового, не розкривши при цьому реального розміру комісії.

Як повернути кошти: алгоритм дій

Насамперед варто зафіксувати факт списання — зберегти квитанцію чи виписку з рахунку або зробити скриншот у мобільному застосунку. Після цього слід зв’язатися зі службою підтримки банку через гарячу лінію чи чат і попросити письмово пояснити підстави стягнення комісії.

Якщо під час первинного звернення проблему не вирішили, наступний крок — офіційна претензія на ім’я керівництва фінустанови. У разі відмови клієнт може подати скаргу до НБУ.

Зрештою, відстояти свої права можна і в суді. Такий варіант особливо доцільний, якщо йдеться про значну суму, а банк відмовляється добровільно повернути кошти.

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Раніше ми писали про те, що monobank дозволив банити перекази від небажаних осіб, наприклад від колишніх.

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