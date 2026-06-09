Як уникнути отруйних грибів у лісі: фахівець назвав головні правила безпечного збирання

Гриби / © iStock

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Щоб не натрапити на отруйні гриби під час збору в лісі, передусім варто добре вивчити найнебезпечніші види. Їх близько 3%, зокрема — це бліда поганка.

На цьому наголосив грибник, засновник Музею грибів та автор «Енциклопедії грибів» Юрій Соломченко в ефірі «КИЇВ24».

«Інша категорія отруйності така… Ви виживете», — жартує грибник.

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За його словами, важливо орієнтуватися на базові ознаки та мати власні знання про види.

Сучасні технології, звісно, можуть бути лише допоміжним інструментом, але не замінюють досвіду. Тож головним фактором безпеки під час збирання залишається підготовка самого грибника.

Раніше ми писали, що чоловік у червні пішов до лісу та назбирав повний кошик грибів, поділившись фото своєї знахідки в мережі. Користувачі здивувалися рясному врожаю, адже сезон грибів зазвичай вважається менш активним на початку літа. Фахівці нагадують, що навіть улітку в лісі можна знайти як їстівні, так і отруйні гриби, тому важливо бути уважними під час збору

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