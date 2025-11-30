- Дата публікації
Як уникнути покарання за СЗЧ: у ТЦК зробили важливе роз’яснення
Якщо військовий був відсутній не більш, ніж три доби, та самостійно повернувся до частини, кримінальна відповідальність не передбачена.
У разі самовільного залишення частини (СЗЧ) військовий може уникнути покарання. Однак наслідки залежать від тривалості СЗЧ та подальших намірів військовослужбовця після повернення до частини.
Відповідне роз’яснення опублікували на Facebook-сторінці Сумського обласного ТЦК та СП.
Якщо військовий був відсутній не більш, ніж три доби, та самостійно повернувся до частини, кримінальна відповідальність не передбачена. У таких ситуаціях:
кримінальне провадження не відкривають;
військовослужбовець продовжує службу без додаткових процедур.
У разі якщо відсутність тривала понад три доби, але порушення сталося вперше та військовий хоче повернутися на службу, передбачено спеціальний порядок:
відкривається кримінальне провадження;
військовий через застосунок «Армія+» звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби;
подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування з наміром повернутися;
матеріали передаються до суду;
суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності;
після цього військовий повертається до служби.
Якщо СЗЧ було вчинено повторно або військовий не бажає повертатися:
відкривається кримінальне провадження;
особу оголошують у розшук;
здійснюється затримання;
обирається запобіжний захід;
справа передається до суду;
судом виноситься вирок.
Покарання за СЗЧ — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
«СЗЧ — це не просто „відсутність без дозволу“, а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше», — роз’яснили у ТЦК.
Нагадаємо, раніше народний депутат Роман Костенко заявив, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. З часом кількість тих, хто ухиляється, може зрівнятися з чисельністю чинної армії.