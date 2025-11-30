ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
17
2 хв

Як уникнути покарання за СЗЧ: у ТЦК зробили важливе роз’яснення

Якщо військовий був відсутній не більш, ніж три доби, та самостійно повернувся до частини, кримінальна відповідальність не передбачена.

Богдан Скаврон
Покарання за СЗЧ можна уникнути

У разі самовільного залишення частини (СЗЧ) військовий може уникнути покарання. Однак наслідки залежать від тривалості СЗЧ та подальших намірів військовослужбовця після повернення до частини.

Відповідне роз’яснення опублікували на Facebook-сторінці Сумського обласного ТЦК та СП.

Якщо військовий був відсутній не більш, ніж три доби, та самостійно повернувся до частини, кримінальна відповідальність не передбачена. У таких ситуаціях:

  • кримінальне провадження не відкривають;

  • військовослужбовець продовжує службу без додаткових процедур.

У разі якщо відсутність тривала понад три доби, але порушення сталося вперше та військовий хоче повернутися на службу, передбачено спеціальний порядок:

  • відкривається кримінальне провадження;

  • військовий через застосунок «Армія+» звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби;

  • подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування з наміром повернутися;

  • матеріали передаються до суду;

  • суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності;

  • після цього військовий повертається до служби.

Якщо СЗЧ було вчинено повторно або військовий не бажає повертатися:

  • відкривається кримінальне провадження;

  • особу оголошують у розшук;

  • здійснюється затримання;

  • обирається запобіжний захід;

  • справа передається до суду;

  • судом виноситься вирок.

Покарання за СЗЧ — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«СЗЧ — це не просто „відсутність без дозволу“, а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше», — роз’яснили у ТЦК.

Нагадаємо, раніше народний депутат Роман Костенко заявив, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. З часом кількість тих, хто ухиляється, може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

