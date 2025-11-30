Як уникнути покарання за СЗЧ: у ТЦК зробили важливе роз’яснення

Покарання за СЗЧ можна уникнути

У разі самовільного залишення частини (СЗЧ) військовий може уникнути покарання. Однак наслідки залежать від тривалості СЗЧ та подальших намірів військовослужбовця після повернення до частини.

Відповідне роз’яснення опублікували на Facebook-сторінці Сумського обласного ТЦК та СП.

Якщо військовий був відсутній не більш, ніж три доби, та самостійно повернувся до частини, кримінальна відповідальність не передбачена. У таких ситуаціях:

кримінальне провадження не відкривають;

військовослужбовець продовжує службу без додаткових процедур.

У разі якщо відсутність тривала понад три доби, але порушення сталося вперше та військовий хоче повернутися на службу, передбачено спеціальний порядок:

відкривається кримінальне провадження;

військовий через застосунок «Армія+» звертається до командира та отримує письмову згоду на продовження служби;

подається клопотання до прокурора або органу досудового розслідування з наміром повернутися;

матеріали передаються до суду;

суд може ухвалити рішення про звільнення від кримінальної відповідальності;

після цього військовий повертається до служби.

Якщо СЗЧ було вчинено повторно або військовий не бажає повертатися:

відкривається кримінальне провадження;

особу оголошують у розшук;

здійснюється затримання;

обирається запобіжний захід;

справа передається до суду;

судом виноситься вирок.

Покарання за СЗЧ — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«СЗЧ — це не просто „відсутність без дозволу“, а правопорушення з реальними юридичними наслідками. Якщо військовослужбовець усвідомлює помилку та прагне повернутися до служби — закон передбачає механізм для цього, але діяти потрібно офіційно та якнайшвидше», — роз’яснили у ТЦК.

