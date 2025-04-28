Як уникнути штрафів під час смаженні шашликів на природі: важливі поради

Шашлик / © pixabay.com

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Шашлики можуть обернутися для українців серйозними штрафами, які досягають 4590 грн. Таке покарання передбачене законодавством.

Про це йдеться у статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з цим кодексом, порушення правил благоустрою у містах передбачає штраф від 340 до 1360 грн. А якщо йдеться про залишення непогашених сірників, недопалків чи випалювання трави, то штраф може коливатися від 1530 до 4590 гривень, згідно з іншою статтею кодексу. Якщо ж громадянин самовільно спалює рослинність або її залишки, то йому загрожує штраф у розмірі від 3060 до 6120 грн.

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Перед тим, як розпалити мангал, важливо перевірити, чи дозволено це в обраній місцевості, адже є ряд заборон. Зокрема, категорично заборонено розпалювати вогонь в лісах і лісосмугах у будь-який час року. Це стосується не лише мангалів, але й інших пристроїв для приготування їжі на відкритому вогні.

Також є обмеження щодо місць для шашликів

не можна смажити їх поблизу водойм — не ближче ніж за 30 м від води;

забороняється в природоохоронних зонах, таких як заповідники, національні парки та інші охоронювані території;

не можна готувати їжу на відкритому вогні в районах із підвищеним ризиком пожежі, таких як сільськогосподарські угіддя, торф’яники та військові зони;

у містах шашлики заборонені у дворах, на дитячих майданчиках, в парках і скверах без спеціальних дозволених для цього місць.

Єдине місце для розпалювання вогню — спеціально облаштовані зони для пікніків, а також двір приватного будинку, за умови дотримання норм пожежної безпеки.

Під час воєнного стану є ще одна важлива обмеження: майже у всіх областях України діє повна заборона відвідування лісів. Це стосується таких областей, як Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Запорізька, Одеська, Харківська, Полтавська, Сумська та інші. У Львівській області заборонено відвідування лісів Яворівського району.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яких дровах найкраще смажити шашлик.