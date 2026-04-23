Як уникнути в’язниці після СЗЧ: у ТЦК дали роз’яснення

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Військовослужбовці, які вперше під час воєнного стану самовільно залишили частину (СЗЧ), мають законну можливість уникнути кримінальної відповідальності. Процедура повернення до виконання обов’язків передбачає чіткий алгоритм дій через командування та судові органи.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Як повернутися з СЗЧ без суду

«Законодавство України передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які вперше під час воєнного стану самовільно залишили військову частину», — зазначили у ТЦК.

Також додали, що військовослужбовець повинен виявити добровільне бажання продовжити службу та отримати відповідне погодження від командування.

Покроковий алгоритм легалізації статусу військовослужбовця після СЗЧ:

Подати офіційний рапорт про намір продовжувати військову службу.

Отримати письмову згоду від командира частини або батальйону резерву.

Звернутися з клопотанням про повернення до служби до слідчого, прокурора або суду.

Завершальним етапом процедури є передавання матеріалів справи до суду. Саме орган судової влади ухвалює остаточне рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Представники ТЦК та СП наголошують, що для позитивного результату важливо діяти виключно в межах закону та не зволікати з ініціативою щодо повернення до виконання військових обов’язків.

