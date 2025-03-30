Як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни – пояснення Мінсоцполітики

Як уряд планує втримати чоловіків в Україні після війни / © ТСН.ua

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Після завершення бойових дій частина українських чоловіків може виїхати за кордон – такі прогнози озвучують соціологи. Уряд усвідомлює цю загрозу і готує рішення, які мають допомогти утримати українців вдома.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Вона зазначила, що у світі вже сформувався образ українців як сильних, розумних і працьовитих людей, тому завдання держави – зробити так, щоб повертатися і залишатися в Україні було вигідно.

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Марчак окреслила три основні напрямки, над якими працює Мінсоцполітики:

забезпечення житлом;

створення робочих місць;

розвиток громад, у яких хочеться жити.

За її словами, міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.

Окрім того, кожна громада, наголосила Марчак, має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя.

Нагадаємо, за даними дослідження аналітичного центру Rating Lab, виїзд з України планують або розглядають таку можливість 51% чоловіків віком 25-34 роки.