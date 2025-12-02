Як успадкувати майно на окупованій території України

Зазвичай спадщина відкривається за останнім місцем проживання померлого / © Pixabay

Реклама

Значна територія нашої країни опинилася під окупацією російських загарбників. Багато людей покинули тимчасово захоплені території, однак там залишилися їхнє майно та родичі. Після смерті родичів актуальним залишається питання оформлення спадщини на нерухомість.

Якщо спадкове майно перебуває на тимчасово окупованій території (ТОТ) України, видавання свідоцтва про право на спадщину здійснюється за загальними правилами, визначеними Цивільним кодексом України, Законом «Про нотаріат» та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нагадує Мін’юст.

Те, що місце відкриття спадщини може бути на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень у повному обсязі, не унеможливлює оформлення спадщини. Це лише впливає на порядок вчинення нотаріальних дій: нотаріус визначає альтернативне місце відкриття спадщини та здійснює необхідні процедури відповідно до законодавства України.

Реклама

Зазначається, що згідно з Цивільним кодексом України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Однак у період воєнного стану, якщо це місце розташоване на ТОТ або території активних бойових дій, спадкова справа може бути заведена будь-яким нотаріусом незалежно від місця відкриття спадщини.

Якщо спадкова справа була відкрита на тимчасово окупованій території, де неможливо продовжити провадження через відсутність доступу до документів або їх знищення, будь-який нотаріус (державний чи приватний), до якого звернувся спадкоємець, має право продовжити ведення спадкової справи на підставі його заяви.

Які документи потрібно додати до заяви:

свідоцтво про смерть спадкодавця

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва, рішення суду)

документи, що підтверджують право власності на майно, а також документи, що підтверджують державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (відповідні свідоцтва, витяги тощо)

Для прийняття або відмови від спадщини встановлено строк у шість місяців, який починається від дня смерті спадкодавця. Свідоцтво про право на спадщину видається після спливу шестимісячного строку за місцем відкриття спадщини.

Раніше ми писали про те, який спосіб передавання майна вигідніший — договір дарування чи заповіт. Більше про це читайте у новині.