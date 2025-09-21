Як утримати молодь від виїзду за кордон: Костенко шокував жорсткою пропозицією

Закриття кордону України може виявитись необхідним для запобігання виїзду молоді за кордон / © ТСН

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що для того, аби молодь не виїжджала з України, необхідно просто закрити кордони. Він підкреслив, що Україна веде найбільшу війну у 21 столітті, яка за масштабами випущених боєприпасів і зброї вже може зрівнятися з Другою світовою.

Таку думку Костенко висловив в ефірі програми «Говорить великий Львів»

Ключові виклики для України

За словами Костенка, головними проблемами України зараз є економіка та мобілізація. Він наголошує на тому, що в країні не вистачає людей, а війна з Росією «не закінчиться завтра».

«Те, що в нас не вистачає людей, я зараз не кажу, що цих людей потрібно призивати, але війна з Росією завтра не закінчиться», — заявив Кнардеп.

Він підкреслив, що необхідно готувати молодь до захисту держави, починаючи зі школи.

Навчання молоді та захист держави

За словами Костенко, в Україні постійно скаржаться на погану підготовку мобілізованих. Логічне рішення в такій ситуації — починати підготовку майбутніх захисників України якомога раніше, ще зі шкільного віку. Те саме стосується і тих, кому зараз від 18 до 22 років.

«Це майбутні сержанти, майбутні офіцери, майбутні інженери, майбутні економісти — це люди, які можуть працювати на захист нашої держави. І це не обов’язково робити на полі бою», — зазначив Роман Костенко.

Нагадаємо, за словами Костенка, доки в Україні бронюють тисячі людей, говорити про демобілізацію неможливо. Демобілізацію в Україні можна було б проводити, якби в Україні від самого початку працювали на правильну справедливу мобілізацію.