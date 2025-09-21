ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
898
Час на прочитання
2 хв

Як утримати молодь від виїзду за кордон: Костенко шокував жорсткою пропозицією

Найкращим рішенням для запобігання виїзду української молоді за кордон нардеп вважає закриття кордонів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Закриття кордону України

Закриття кордону України може виявитись необхідним для запобігання виїзду молоді за кордон / © ТСН

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що для того, аби молодь не виїжджала з України, необхідно просто закрити кордони. Він підкреслив, що Україна веде найбільшу війну у 21 столітті, яка за масштабами випущених боєприпасів і зброї вже може зрівнятися з Другою світовою.

Таку думку Костенко висловив в ефірі програми «Говорить великий Львів»

Ключові виклики для України

За словами Костенка, головними проблемами України зараз є економіка та мобілізація. Він наголошує на тому, що в країні не вистачає людей, а війна з Росією «не закінчиться завтра».

«Те, що в нас не вистачає людей, я зараз не кажу, що цих людей потрібно призивати, але війна з Росією завтра не закінчиться», — заявив Кнардеп.

Він підкреслив, що необхідно готувати молодь до захисту держави, починаючи зі школи.

Навчання молоді та захист держави

За словами Костенко, в Україні постійно скаржаться на погану підготовку мобілізованих. Логічне рішення в такій ситуації — починати підготовку майбутніх захисників України якомога раніше, ще зі шкільного віку. Те саме стосується і тих, кому зараз від 18 до 22 років.

«Це майбутні сержанти, майбутні офіцери, майбутні інженери, майбутні економісти — це люди, які можуть працювати на захист нашої держави. І це не обов’язково робити на полі бою», — зазначив Роман Костенко.

Нагадаємо, за словами Костенка, доки в Україні бронюють тисячі людей, говорити про демобілізацію неможливо. Демобілізацію в Україні можна було б проводити, якби в Україні від самого початку працювали на правильну справедливу мобілізацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
898
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie