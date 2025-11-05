ТСН у соціальних мережах

Як вчителям подовжити відстрочку від 1 листопада: пояснення адвоката

Основною умовою є робота в учбовому закладі на ставці не менше 0,75.

Олена Капнік
В Україні від 1 листопада запровадили автоматичне подовження відстрочок для деяких категорій громадян. Зокрема, для чоловіків-освітян, які є військовозобов’язаними.

Як тепер відбуватиметься надання відстрочки для цієї категорії військовозобов’язаних, розповів Володимир Пищида у коментарі “УНІАН”.

Фахівець наголосив, що основною умовою є надання відстрочки чоловікам-освітянам є робота в навчальному закладі на ставці не менше 0,75. Залежно від закладу додаткові вимоги варіюються. Так, її можуть анулювати у разі зменшення педагогічного навантаження через втрату робочих годин і переведення до кадрового резерву. 

Від 1 листопада вчителям не обов’язково проходити військово-лікарську комісію для надання відстрочки. Втім, виняток – наявність статусу "обмежено придатний". 

“Для отримання відстрочки необхідно подати до ТЦК або ЦНАП відповідну заяву, до якої долучається: довідка з місця роботи; паспорт; військово-обліковий документ; документи про освіту та кваліфікацію; документи, що підтверджують трудову діяльність”, - наголосив адвокат Володимир Пищида.

Нагадаємо, починаючи від листопада цього року в Україні змінили правила оформлення відстрочок від мобілізації. Резерв+ став основним інструментом для отримання відстрочки, але видаватиме відповідні документи — ТЦК та СП. Вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн.

Окрім того, у "Резерв+" з’явилася нова відстрочка. Тепер скористатися цифровим сервісом можуть батьки або матері, які самостійно виховують дитину до 18 років, якщо інший із батьків помер або позбавлений батьківських прав.

