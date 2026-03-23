Як вчителю подовжити відстрочку від мобілізації

Кожен заклад може встановлювати додаткові вимоги для бронювання працівників / © Pexels

Керівникам закладів загальної середньої освіти потрібно оновити дані про працівників із відстрочкою від призову в системі АІКОМ. Це дозволить подовжити дію відстрочки автоматично — без особистого звернення вчителя до ТЦК або ЦНАП.

Міністерство оборони України (МОУ) публікувало перелік категорій військовозобов’язаних громадян, яким автоматично подовжать відстрочку.

Серед них:

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки

Щоб вчителям автоматично подовжили відстрочку, директори закладів освіти мають підтвердити виконання умов для отримання документа.

Як директору підтвердити відстрочку вчителя онлайн:

Картка працівника має бути додана в системі з правильним РНОКПП. За відсутності РНОКПП — з коректними паспортними даними

Через процес «Оновлення інформації про працівника» має бути зазначений тип залучення «повне залучення»

Після збереження підписання процесу КЕПом такі працівники передаватимуться у реєстри для Міністерства оборони

Раніше ми писали про те, кого зі студентів можуть забрати на фронт.