Руйнування Кримського мосту після атаки 17 листопада / © скриншот з відео

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Успішний удар по Кримському мосту в ніч проти 17 листопада став результатом складної багатоетапної операції, що поєднала роботу ударних дронів та української крилатої ракети. Жоден із цих засобів окремо не зміг би завдати конструкції настільки серйозних руйнувань.

Про це авіаційний експерт Богдан Долінце розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

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Долінце зазначив, що нічній удари 17 листопада були спрямовані не лише на Крим. За його словами, йдеться про одну з наймасованіших атак, під час якої Росію одночасно атакувала понад 1500 цілей на різних напрямках, зокрема й ворожі об’єкти на тимчасово окупованих територіях України.

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Операція з ураження Кримського мосту — деталі

«Щоб говорити саме вже безпосередньо про Кримський міст, то це була операція з декількох етапів. Тобто на першому етапі декілька ударних безпілотників фактично завдали пошкодження певних критичних вузлів конструкції. І вже після цього в наступному етапі було застосовано українську крилату ракету великої потужності, там більше тисячі кілограмів, для того, щоб фактично завершити цю справу», — пояснив авіаексперт.

Він наголосив, що окремо ракети чи ударних безпілотників було б недостатньо для досягнення такого результату. Водночас їхнє спільне застосування з високою точністю та необхідною ефективністю дало змогу суттєво пошкодити об’єкт.

Наслідки для РФ через атаку на Кримський міст

За словами Долінце, наслідком для Росії стало перерізання одного з ключових логістичних шляхів, яким противник забезпечував військовою технікою, пальним, компонентами, зброєю та боєприпасами не лише Крим, а й логістичний хаб для забезпечення всього півдня окупованих територій необхідними ресурсами для ведення бойових дій.

«Це означає, що найближчим часом відповідні напрямки будуть суттєво послаблені, по-перше, логістично. По-друге, ворогу доведеться використовувати наземний, сухопутний коридор, а це означає, що українським засобам ураження логістики, мідлстрайкам, які вже системно знищують російську військову логістику на тимчасово окупованих територіях, стане лише більше роботи», — прогнозує експерт.

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Атака на Кримський міст 17 листопада — які наслідки

Нагадаємо, 17 листопада Кримський міст другу ніч поспіль зазнав атаки, під час якої в районі Керчі пролунало близько семи потужних вибухів і тимчасово зникало світло. За даними OSINT-аналітиків, внаслідок ударів пошкоджено одну з мостових арок, яка вже була деформована після атаки 16 листопада. Окупаційна влада півострова повністю перекрила рух мостом, перенаправивши основний транспортний потік на Керченську поромну переправу.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Кримський міст арка його автомобільної частини зазнала критичних руйнувань та впала у воду. Оприлюднені кадри підтверджують суттєвий обвал прольоту, через що проїзд авто переправою став практично неможливим. Місцеві окупаційні ресурси повідомили про повне припинення як автомобільного, так і залізничного руху мостом.

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