Як відключатимуть світло 11 лютого: “Укренерго” анонсувало обмеження для всіх споживачів

Віключення світла в Україні у середу, 11 лютого

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. У середу, 11 лютого заходи обмеження споживання будуть застосовуватися як для побутових абонентів, так і для промислового сектору протягом усіх 24 годин.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Масштаб обмежень та причини

Енергетики змушені вдатися до таких заходів через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти. Пошкодження інфраструктури все ще значні, тому для балансування системи запроваджуються два типи обмежень:

графіки погодинних відключень (ГПВ) для населення;

графіки обмеження потужності (ГОП) для підприємств.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися. Головна мета цих заходів — зберегти цілісність енергомережі в умовах дефіциту генерації та пошкоджених ліній передачі.

Де шукати свій графік

Час та обсяг відключень за конкретними адресами визначають місцеві оператори розподільчих мереж. Споживачам радять стежити за оновленнями на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах, оскільки інформація може коригуватися залежно від поточної ситуації.

Також графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ

Енергетики також звертаються з проханням споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком. Споживачів просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, щоб уникнути перевантаження мережі та нових аварій.

Нагадаємо, на думку експертів, світло споживачам в довоєнному обсязі швидко не повернеться. Відновлення енергетичних об’єктів України, які було пошкоджено під час ударів армії РФ, може тривати рік. Однак для об’єктів генерації строки та сценарії ремонту можуть суттєво відрізнятися для кожного окремого випадку.