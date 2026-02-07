Як відключатимуть світло 8 лютого: “Укренерго” повідомило, де триватимуть аварійні знеструмлення

Відключення світла в Україні у неділю, 8 лютого

Реклама

У неділю, 8 лютого, по всій території України протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про запровадження планових лімітів споживання та поточний стан енергосистеми повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Аварійні відключення та причина кризи

Попри повернення до графіків у більшості областей, ситуація залишається нестабільною: в окремих регіонах до повної стабілізації системи продовжуватимуть діяти аварійні знеструмлення. Головною причиною жорстких обмежень залишаються руйнівні наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на об’єкти української енергетики.

Реклама

Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перевести всі області, включно з найбільш постраждалими, до прогнозованих графіків вимушених відключень. Це дозволить споживачам хоча б частково планувати свій день в умовах дефіциту.

Де шукати графіки та як споживати

Енергетики наголошують, що час та обсяг відключень за конкретними адресами слід перевіряти виключно на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні. Ситуація може змінюватися динамічно залежно від навантаження на мережу та ходу відновлювальних робіт.

Компанія також звертається до українців із проханням споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком. Уникнення пікових навантажень допоможе системі втримати баланс і зменшить ризик повторних аварійних ситуацій.

Нагадаємо, енергетики попередили про важкі дні попереду для Києва. Замість очікуваного покращення на столицю чекає темрява, адже ворожа атака завдала енергосистемі набагато серйозніших руйнувань, ніж здавалося на перший погляд.