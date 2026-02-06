Як відключатимуть світло в Україні 7 лютого: деталі від "Укренерго"

Світло / © unsplash.com

Реклама

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. У суботу, 7 лютого, відключення електроенергії плануються в усіх регіонах країни.

Про це пише «Укренерго».

Згідно з розпорядженням диспетчерського центру «Укренерго», обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

Реклама

Заходи стосуватимуться двох категорій споживачів.

Для побутових споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень (ГПВ).

Для бізнесу та підприємств будуть введені графіки обмеження потужності (ГОП).

Головним фактором дефіциту в енергосистемі залишаються руйнівні наслідки російських ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, проте наявних потужностей наразі недостатньо для повного покриття потреб споживачів у пікові години.

Реклама

Де дізнатися свій графік

У компанії наголошують, що ситуація в енергосистемі є динамічною і може змінюватися. Точний час та обсяг відключень для кожної конкретної адреси визначають місцеві оператори системи розподілу.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Енергетики також звернулися до українців із важливим проханням: коли світло з’являється за графіком, споживати його максимально ощадливо. Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, аби не створювати різкого навантаження на мережу та уникнути аварій.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Юрій Корольчук попередив, що масові відключення світла можуть повторюватися. За його словами, українська енергосистема нині працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни. Пошкодження інфраструктури, зміна схем живлення та постійні ризики для енергооб’єктів вплинули на її стабільність і принципи роботи.