Як відключити будинок від централізованого опалення: перелік документів та терміни

Опалення залишається однією з найважчих статей витрат у платіжках українців, через що багато хто замислюється над відмовою від централізованих послуг. Проте повністю відключити будинок від мережі можна лише в міжопалювальний період, а мешканцям багатоповерхівок для цього знадобиться офіційна згода абсолютно всіх співвласників.

Про це розповіли на порталі «Дія».

Як повідомляють на державній платформи, правила не дозволяють від’єднати від централізованого опалення лише одну окрему квартиру в багатоповерхівці. Проте такий варіант стає можливим, якщо спільне рішення про відключення ухвалять абсолютно всі жителі будинку. Що стосується приватного сектору, то власники таких осель мають право відмовитися від централізованих тепломереж в індивідуальному порядку.

Проводити будь-які роботи з демонтажу та відключення будівлі дозволено лише після завершення опалювального сезону і впродовж літа, але завершити весь процес необхідно строго до 1 вересня. При цьому всі фінансові витрати, пов’язані з проведенням цих робіт, лягають безпосередньо на плечі самих власників житла.

Як відключити будинок від централізованого опалення: покрокова інструкція

Для відмови від централізованого опалення необхідно звернутися та подати відповідну заяву до органів місцевої влади за місцем проживання. Це можуть бути виконавчі комітети сільських, селищних чи міських рад, районні ради (зокрема в столиці) або ж до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Разом із заявою потрібно підготувати такий пакет документів:

план із детальною інформацією про те, як саме планується облаштувати індивідуальне чи автономне опалення та гаряче водопостачання у будівлі;

офіційний протокол зборів (або витяг із нього), який підтверджує одностайну згоду всіх господарів на від’єднання будинку від загальної мережі. У цьому ж документі обов’язково вказуються особи, яким співвласники доручають вести всі справи та представляти їхні інтереси під час процедури відключення (ця вимога стосується виключно багатоквартирних будинків).

