Як відновити втрачене або пошкоджене посвідчення УБД
У випадку втрати чи пошкодження посвідчення учасника бойових дій (УБД) його можна відновити. Процедура може різнитися залежно від причини втрати документа.
Посвідчення учасника бойових дій (УБД) є основним документом, що підтверджує право на пільги та соціальні гарантії.
У Міністерстві оборони України роз’яснили порядок отримання нового посвідчення у разі його втрати, викрадення або пошкодження.
Як відновити посвідчення УБД
Для чинних військовослужбовців необхідно подати рапорт командиру своєї військової частини. Звільнені зі служби мають звернутися до ТЦК та СП, у якому перебувають на обліку.
У Міноборони зазначили, що процедуру спростили. Тепер не потрібно подавати довідку з поліції та оголошення в друкованих ЗМІ про втрату документа.
Які документи потрібні, щоб відновити посвідчення
У разі втрати або викрадення посвідчення до рапорту чи заяви слід додати:
копію втраченого або викраденого посвідчення (за наявності)
лист талонів та його копію
копію першої сторінки паспорта або ID-картки
дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри
Якщо документ був знищений під час виконання бойових чи службових завдань, його відновлення відбувається на підставі службового розслідування. У такому випадку подається заява та дві фотокартки.
Водночас звільненим з полону військовослужбовцям не потрібно додавати матеріали службового розслідування. За відсутності посвідчення новий документ їм видають лише на підставі особистої заяви.
