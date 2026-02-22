ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
77
1 хв

Як відновити втрачене або пошкоджене посвідчення УБД

У випадку втрати чи пошкодження посвідчення учасника бойових дій (УБД) його можна відновити. Процедура може різнитися залежно від причини втрати документа.

Посвідчення УБД

Посвідчення учасника бойових дій (УБД) є основним документом, що підтверджує право на пільги та соціальні гарантії.

У Міністерстві оборони України роз’яснили порядок отримання нового посвідчення у разі його втрати, викрадення або пошкодження.

Як відновити посвідчення УБД

Для чинних військовослужбовців необхідно подати рапорт командиру своєї військової частини. Звільнені зі служби мають звернутися до ТЦК та СП, у якому перебувають на обліку.

У Міноборони зазначили, що процедуру спростили. Тепер не потрібно подавати довідку з поліції та оголошення в друкованих ЗМІ про втрату документа.

Які документи потрібні, щоб відновити посвідчення

У разі втрати або викрадення посвідчення до рапорту чи заяви слід додати:

  • копію втраченого або викраденого посвідчення (за наявності)

  • лист талонів та його копію

  • копію першої сторінки паспорта або ID-картки

  • дві кольорові фотокартки розміром 3×4 сантиметри

Якщо документ був знищений під час виконання бойових чи службових завдань, його відновлення відбувається на підставі службового розслідування. У такому випадку подається заява та дві фотокартки.

Водночас звільненим з полону військовослужбовцям не потрібно додавати матеріали службового розслідування. За відсутності посвідчення новий документ їм видають лише на підставі особистої заяви.

Раніше повідомлялося, що в Україні УБД мають гарантоване законом право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів. Більше про це читайте у новині.

77
