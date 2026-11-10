Як відновити втрачені документи під час війни: покрокова інструкція для українців

Як відновити втрачені документи / © Unsplash

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Втрата особистих паперів чи документів на нерухомість через бойові дії, вимушений переїзд чи інші обставини — поширена проблема для багатьох українців зараз, особливо для ВПО. Проте втрачені, викрадені, пошкоджені або знищені документи можна відновити.

Про це розповіли у Національній поліції України.

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Відновлення втрачених документів під час війни: покрокова інструкція

Повністю відновити можна свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, а також документи на квартиру чи будинок.

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Як відновити свідоцтво про народження, шлюб чи смерть

Якщо свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу або смерть було загублено, викрадено, пошкоджено чи знищено, ви маєте право отримати його повторно.

Звернутися можна до будь-якого відділу ДРАЦС на території України, незалежно від місця вашого проживання чи місця первинної державної реєстрації акта цивільного стану.

А для тих українців, які перебувають за кордоном, є можливість звернутися до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Якщо шлюб розірвано, то повторно свідоцтво про укладення цього шлюбу не видається.

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Отримати відновлені документи можуть:

людина, щодо якої складено актовий запис;

її батьки, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;

представники закладів охорони здоров’я, навчальних та інших закладів, де постійно перебуває дитина, а також органів опіки та піклування;

другий з подружжя, діти, близькі родичі померлої людини та спадкоємці — щодо свідоцтва про смерть.

Свідоцтво повторно видається за наявності паспорта заявника.

Як відновити документи на квартиру в Україні

Якщо право власності на нерухомість зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, можна отримати витяг з цього реєстру. Саме цей витяг слугує юридичним доказом володіння майном і дає можливість подавати запити на державну компенсацію за зруйновану чи пошкоджену нерухомість.

Витяг можна отримати двома способами:

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У паперовому вигляді. Потрібно звернутися з паспортом та чеком про сплату адмінзбору до Центру надання адмінпослуг, державного реєстратора або помічника нотаріуса. В електронному форматі. Потрібно скористатися сервісами порталу «Дія» чи офіційною вебплатформою Міністерства юстиції.

Якщо інформація про майно ще не потрапила до електронної бази, слід звертатися безпосередньо до установи, яка первинно оформлювала папери:

приватного чи державного нотаріуса;

місцевих органів самоврядування;

ЦНАПу.

Для нерухомості, оформленої до 1 січня 2013 року, право власності можна підтвердити на основі відомостей з інших баз даних чи матеріалів архівів БТІ. Якщо жоден із зазначених шляхів не дав результату, єдиним способом відновлення прав залишається судовий порядок.

Подати позов до суду та підготувати необхідні заяви допомагають юристи системи безоплатної правничої допомоги. Ця послуга доступна для пільгових категорій, зокрема, для ВПО. Можна отримати консультацію за номером 0 800 213 103, написати своє запитання у соцмережах чи відвідати найближче бюро безоплатної правничої допомоги.

Документи: останні новини

Нагадаємо, радянські свідоцтва про народження залишаються чинними в Україні та мають таку ж юридичну силу, як і документи сучасного зразка. Як пояснили в Київській ОВА, обов’язкова заміна таких документів законом не передбачена.

Отримати дублікат свідоцтва нового зразка необхідно лише у разі його втрати, пошкодження, за власним бажанням або в інших передбачених законом випадках. Для цього слід звернутися до ДРАЦСу або скористатися порталом «Дія», надавши паспорт, радянське свідоцтво та інші супровідні документи за потреби.

У разі виникнення додаткових питань громадяни можуть отримати безоплатну правову допомогу та консультацію юристів за номером 0 800 213 103.

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