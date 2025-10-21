Як війна вплинула на диких птахів в Україні: вчений дав шокувальну відповідь

Птахи та дим від вибуху / © ДСНС

Війна в Україні вплинула не лише на життя людей, а й на природні екосистеми. Попри вибухи, забруднення територій і знищення середовищ існування, дослідники фіксують і позитивні процеси — деякі види диких тварин і птахів почали відновлюватися. Через зниження людської активності та заборону на полювання чисельність окремих популяцій суттєво зросла.

Про це повідомив у коментарі «Телеграфу» кандидат біологічних наук, співзасновник Нижньодністровського національного природного парку та начальник науково-дослідного відділу установи Микола Роженко.

За словами науковця, найбільші зміни спостерігають серед водоплавних птахів, особливо гусей звичайних та сірих, що мешкають у прибережних зонах річок і морів. Саме їхня чисельність зросла найпомітніше.

«З початком активних бойових дій у дельті Дніпра чисельність цього виду збільшилася втричі. Я не думаю, що ці птахи прилетіли з Місяця або з космосу», — зазначив Роженко.

Багато птахів перемістилися з територій активних бойових дій у більш спокійні регіони, що також сприяло зростанню їхньої кількості.

Водночас учений наголосив, що частина птахів і тварин залишилася навіть у районах бойових дій, якщо це дозволяли їхні біологічні особливості. У безпечніших регіонах, де вже понад три роки заборонене полювання, спостерігають помітне відновлення популяцій.

Роженко підкреслив, що вплив війни на живу природу має дві сторони. З одного боку, бойові дії знищують флору і фауну, а з іншого — екосистеми починають самостійно відновлюватися через зникнення людського впливу.

Учений навів приклад Чорнобильської зони відчуження, де після аварії на ЧАЕС і зменшення антропогенного впливу повернулися рисі, вовки, сови та інші рідкісні види. Це демонструє здатність природи до саморегуляції та відновлення, коли зникає людське втручання.

«У природі не буває порожнього місця. Території, де немає людей, заселяють тварини, які використовують ці умови для життя», — додав учений.

Він зауважив, що така тенденція є природною реакцією екосистем на зміни: адаптаційні механізми спрацьовують завжди, незалежно від обставин.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги. Його чисельність у пониззі Дністра стрімко скорочується через зникнення природних місць проживання.