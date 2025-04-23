Як війна вплинула на рівень щастя українців: соціолог Паніотто розповів

Як війна вплинула на рівень щастя українців. / © Credits

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Соціологи КМІС провели опитування щодо рівня щастя у березні 2022 року, порівнявши результати з довоєнним періодом. На диво, показники щастя майже не змінилися: у грудні 2021 року 71% українців відчували себе щасливими, а в березні 2022-го – 68%.

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна розповів про зміни у відчутті щастя серед українців після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами Паніотто, наразі відсоток щасливих людей знизився до 58%, а кількість нещасних становить лише 16% (решта займають нейтральну позицію).

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Соціолог пояснив цей феномен, використовуючи умовну "формулу щастя", де в чисельнику – досягнення людини (матеріальний рівень, улюблена справа, стосунки), а в знаменнику – її очікування та прагнення.

Паніотто зазначив, що під час війни, коли багато людей стикаються з втратами та труднощами, відбувається зниження рівня очікувань (знаменника у формулі), що частково компенсує негативні обставини. Це підтверджується дослідженням Інституту соціології НАН України, проведеним КМІС у 2022-2023 роках, яке показало значне зниження середньої суми грошей, необхідної українцям для "нормального життя" на одну особу на місяць: з 385 доларів у листопаді 2021 року до 240 доларів у грудні 2022-го.

За словами Паніотто, війна призвела до переоцінки цінностей. Базові речі, такі як безпека, дах над головою та можливість бути з близькими, набули особливої цінності. Для багатьох українців саме ці прості речі сьогодні є джерелом щастя.

Раніше соціологи КМІС дослідили, як змінилось ставлення українців до президента Володимира Зеленського.