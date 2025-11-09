ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
142
1 хв

Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять

Українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізують «емоційні» покупки.

Анастасія Павленко
Понад половина українців змінили свої харчові звички

Понад половина українців змінили свої харчові звички / © Credits

Повномасштабна війна продовжує суттєво змінювати щоденні рішення українців — від того, що вони кладуть у харчовий кошик, до того, як визначають для себе поняття про здорове життя.

На New Food Summit 2025 дослідницька компанія Gradus презентувала результати третьої хвилі спеціального дослідження про те, як повномасштабна війна впливає на харчову поведінку українців.

Зокрема, 56% опитаних зазначають, що їхній раціон змінився під впливом війни, що на 7 пунктів більше, ніж торік.

Головні чинники цих змін — зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.

Для жінок та людей 55+ особливо відчутним є вплив емоційного виснаження та порушення сну — ці фактори сильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.

Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%.

На чому економлять

Більшість респондентів намагаються обмежувати кондитерські вироби, снеки та делікатеси. Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

Раніше стало відомо, що у грудні, напередодні свят, в Україні здорожчають продукти харчування.

