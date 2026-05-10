В Україні триває цифровізація трудових книжок і перехід на електронний формат обліку трудового стажу. Цей процес напряму стосується і військовослужбовців. Адже від того, чи повно та коректно внесено дані, залежить майбутній розрахунок пенсії та зарахування страхового стажу.

Про це нагадують співробітники Рівненського обласного ТЦК та СП .

Оцифровування трудової книжки: чи стосується це військових

Процес оцифрування трудових книжок має бути завершений до 10 червня 2026 року. Насамперед це стосується громадян, які розпочали трудову діяльність до 1 січня 2004 року.

Для військових це питання є особливо важливим, адже періоди служби також враховуються до страхового стажу, але лише за умови, що інформація правильно відображена в електронному реєстрі.

У Пенсійному фонді дані про трудову діяльність формуються виключно на основі оцифрованих документів. Якщо записи неповні або відсутні, це може вплинути на підрахунок стажу та розмір майбутніх пенсійних виплат.

Як зараховується військова служба до стажу

За даними Рівненського обласного ТЦК та СП, строкова військова служба включається до страхового стажу. Водночас вирішальним є правильне документальне підтвердження.

Щодо вимог до військового квитка, то його не потрібно подавати повторно, якщо в трудовій книжці вже є повний запис про службу із зазначенням реквізитів документа. Подання обов’язкове, якщо запис відсутній або не містить даних військового квитка.

У таких випадках документ необхідно відсканувати та додати до електронної трудової книжки.

Які ще документи можуть знадобитися

Окрім трудової книжки та військового квитка, військовослужбовці можуть додавати й інші підтверджувальні документи, зокрема:

дипломи про освіту (періоди навчання до 2004 року можуть враховуватися до стажу);

довідки та інші документи, що підтверджують окремі періоди діяльності.

Важливо, щоб усі файли були якісно відскановані, читабельні та містили повний набір сторінок у хронологічному порядку — з печатками, підписами, датами та реквізитами.

Як подати документи, щоб не втратити стаж

Передати сканкопії можна як самостійно через вебпортал Пенсійного фонду України, так і через роботодавця.

Фахівці наголошують, що своєчасне оцифрування трудових книжок дозволяє уникнути втрати частини страхового стажу та забезпечує коректний розрахунок пенсії у майбутньому.

