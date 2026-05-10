- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 677
- Час на прочитання
- 2 хв
Як військовим піти у відпустку за сімейними обставинами і на скільки відпустять — у ТЦК пояснили
Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за сімейними обставинами.
Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку у разі виникнення важливих сімейних обставин. Така можливість передбачена законодавством і дозволяє тимчасово залишити службу для вирішення невідкладних особистих питань, при цьому грошове забезпечення зберігається в повному обсязі.
Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив про це 10 травня.
У яких випадках надається відпустка військовим
Закон не містить вичерпного переліку підстав. Рішення ухвалює командир індивідуально. Водночас найчастіше відпустку надають у таких випадках:
укладення шлюбу військовослужбовцем;
тяжкий стан здоров’я або смерть близьких родичів (дружини/чоловіка, батьків, дітей, братів чи сестер);
стихійні лиха або надзвичайні ситуації, що вплинули на родину чи майно;
інші виняткові обставини, коли особиста присутність є необхідною.
Тривалість та умови
Стандартна тривалість такої відпустки становить до 10 календарних днів. Додатково може надаватися час на дорогу — до 2 діб в один бік. У підсумку максимальний термін може сягати 14 днів.
Грошове забезпечення за військовослужбовцем зберігається повністю, включно з усіма надбавками. Закон також не встановлює обмежень щодо кількості таких відпусток протягом року — за умови підтвердження підстав.
Сімейні обставини у військових: як оформити відпустку
Процедура отримання складається з кількох етапів. Передусім, потрібно подати рапорт. Найзручніше це зробити через застосунок «Армія+». У заяві необхідно зазначити причину, бажаний строк та час на дорогу.
Підтвердження обставин додаються документи (свідоцтво, довідки тощо). Якщо їх ще немає, це варто вказати в рапорті.
Розгляд командиром — наступний етап для отримання відпустки. Рішення ухвалюється з урахуванням службової та бойової обстановки.
Фінальний етап — оформлення наказу. Військовослужбовець отримує відпускний квиток.
Повернення до частини. В ТЦК наголошують, що після завершення відпустки необхідно вчасно прибути до місця служби або повідомити про поважні причини затримки.
Правове підґрунтя
Право на таку відпустку закріплене законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (п. 18 ст. 10-1), а також указом президента №1153, який регулює порядок проходження військової служби.