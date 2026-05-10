Укрaїнa
677
2 хв

Як військовим піти у відпустку за сімейними обставинами і на скільки відпустять — у ТЦК пояснили

Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку за сімейними обставинами.

Віра Хмельницька
Як військовим піти у відпустку за сімейними обставинами і на скільки відпустять — у ТЦК пояснили

Військовослужбовці в Україні можуть отримати відпустку за сімейними обставинами / © ТСН

Військовослужбовці в Україні мають право на відпустку у разі виникнення важливих сімейних обставин. Така можливість передбачена законодавством і дозволяє тимчасово залишити службу для вирішення невідкладних особистих питань, при цьому грошове забезпечення зберігається в повному обсязі.

Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив про це 10 травня.

У яких випадках надається відпустка військовим

Закон не містить вичерпного переліку підстав. Рішення ухвалює командир індивідуально. Водночас найчастіше відпустку надають у таких випадках:

  • укладення шлюбу військовослужбовцем;

  • тяжкий стан здоров’я або смерть близьких родичів (дружини/чоловіка, батьків, дітей, братів чи сестер);

  • стихійні лиха або надзвичайні ситуації, що вплинули на родину чи майно;

  • інші виняткові обставини, коли особиста присутність є необхідною.

Тривалість та умови

Стандартна тривалість такої відпустки становить до 10 календарних днів. Додатково може надаватися час на дорогу — до 2 діб в один бік. У підсумку максимальний термін може сягати 14 днів.

Грошове забезпечення за військовослужбовцем зберігається повністю, включно з усіма надбавками. Закон також не встановлює обмежень щодо кількості таких відпусток протягом року — за умови підтвердження підстав.

Сімейні обставини у військових: як оформити відпустку

Процедура отримання складається з кількох етапів. Передусім, потрібно подати рапорт. Найзручніше це зробити через застосунок «Армія+». У заяві необхідно зазначити причину, бажаний строк та час на дорогу.

Підтвердження обставин додаються документи (свідоцтво, довідки тощо). Якщо їх ще немає, це варто вказати в рапорті.

Розгляд командиром — наступний етап для отримання відпустки. Рішення ухвалюється з урахуванням службової та бойової обстановки.

Фінальний етап — оформлення наказу. Військовослужбовець отримує відпускний квиток.

Повернення до частини. В ТЦК наголошують, що після завершення відпустки необхідно вчасно прибути до місця служби або повідомити про поважні причини затримки.

Правове підґрунтя

Право на таку відпустку закріплене законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (п. 18 ст. 10-1), а також указом президента №1153, який регулює порядок проходження військової служби.

