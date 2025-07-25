Як вплинуть масштабні акції протесту в Україні на імідж Зеленського як лідера у світі: подробиці

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський відкликав ініціативу щодо посилення впливу на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). Це сталося після хвилі протестів у Києві та різкої критики як усередині країни, так і з боку західних партнерів.

Про це пише NBC News.

На тлі суспільного обурення Зеленський заявив, що «почути свій народ і міжнародних друзів» було пріоритетом. Він вніс на розгляд новий законопроєкт, який, за словами президента, гарантує незалежність антикорупційних органів. У відповідь НАБУ і САП офіційно підтвердили, що задоволені новим формулюванням закону.

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Антикорупційна ініціатива Зеленського викликала різку реакцію серед українців. Під Верховною Радою люди скандували «Ганьба!» та вимагали збереження незалежності ключових інституцій. Тисячі вийшли на вулиці, а експерти заговорили про серйозну кризу довіри до глави держави.

«Для Зеленського це серйозний удар по легітимності. Не впевнена, що це можна просто відкрутити назад», — заявила в коментарі NBC News доцентка Київської школи економіки Олександра Кьодель.

Президент, якого раніше хвалили за боротьбу з корупцією та активну позицію у війні з Росією, цього разу опинився під прицілом критики. Сам Зеленський визнав, що, ймовірно, помилився у процедурі: «Потрібно було провести діалог до голосування. Але ми виправили ситуацію і зробили це публічно. Люди вимагали змін — ми відповіли».

Громадськість побоюється, що подібні ініціативи можуть звести нанівець прогрес, досягнутий після Революції Гідності у 2014 році. Вибух недовіри змусив українську владу згадати: незалежність антикорупційних інституцій — це червона лінія для громадянського суспільства і міжнародних партнерів.

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Західні союзники України, які вкладають мільярди доларів у підтримку країни, уважно стежать за дотриманням антикорупційних принципів. Будь-які кроки, що можуть свідчити про згортання реформ, здатні поставити під загрозу як міжнародну підтримку, так і політичну стабільність у середині країни.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Ради свій законопроєкт №13533 щодо діяльності НАБУ та САП, який має повернути незалежність антикорупційним органам.

У НАБУ та САП підтримали такий крок Зеленського. Там поінформували, що цей законопроєкт має на меті відновити всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності антикорупційних органів. Представники НАБУ і САП брали безпосередню участь у підготовці тексту документа.