"Як ви будете дивитися в очі дітям": Сирський оцінив мобілізацію в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив мобілізацію в Україні на 6-7 з 10.

Про це він заяив в інтервʼю телеканалу ICTV.

Чого найбільше не вистачає на фронті

Сирський зауважив, що якщо два роки найбільше на фронті відчувалася нестача снарядів та ракет, то зараз потрібні підготовлені люди, навчені військовослужбовці, які готові виконувати свій військовий обов’язок.

«Зрозуміло, що мобілізація — це основне джерело поповнення потреб Збройних сил. І тут наша задача, щоб цей процес відбувався як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують до війська. Тобто, щоб не було порушень законодавства, не було порушень в тих процедурах, які застосовуються під час проведення мобілізації», — сказав головком ЗСУ.

Яку оцінку Сирський поставив мобілізації в Україні

«На рівні, напевно, шість-сім (з десяти — Ред.), десь так. Дуже хотілось би більше: і якості підготовки, і більше отримувати мотивованих людей, які не залишають військової частини та виконують всі поставлені завдання», — зазначив Сирський.

Що таке справедлива мобілізація, на думку головкома ЗСУ

Це запитання Сирський назвав дуже складим. На його думку, справедливість полягає в тому, коли всі громадяни повинні виконати свій військовий обов’язок.

«Коли немає розподілу на тих, хто підлягає мобілізації і не підлягає мобілізації, хоча має всі підстави бути мобілізованим. У цьому повинна бути справедливість», — вважає Сирський.

Також він звернувся до тих чоловіків, які досі уникають військової служби, і закликав їх виконувати свій громадянський обов’язок.

«Зараз, коли агресор наступає, ми маємо захистити державу, наших дітей, рідних і близьких. Я не знаю, як вони будуть після війни дивитися в очі один одному і своїм дітям. Тут більше моральний стимул має бути і усвідомлення свого обов’язку», — підсумував Олександр Сирський.

Раніше Сирський розповів, що ворог намагався прорвати оборону на кількох стратегічних напрямках.