Ветеран Михайло / © скриншот з відео

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Аби зробити найпростіший крок чи просто стати на ноги, український захисник Михайло мусить двічі на день підключати власне тіло до спеціального зарядного пристрою. Завдяки експериментальній медицині та фантастичній волі до життя чоловік, якого вважали повністю паралізованим, знову отримав можливість рухатися.

Про це Михайло розповів «DW Україна».

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Важке поранення Михайло отримав під час боїв на Херсонщині. Травма хребта й спинного мозку позбавила його можливості ходити, а шанси на бодай якесь відновлення лікарі оцінювали як один зі ста.

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Утім, медики зголосилися на ризикований крок — проведення експериментальної операції із вживлення спеціальних нейростимуляторів у спинний мозок. Пристрій посилає електричні імпульси, які замінюють втрачені сигнали від головного мозку до м’язів.

Головна особливість нового життя ветерана — регулярне «підзаряджання».

«Як ви заряджаєте телефон або Apple Watch, так я щодня раз на 12 годин ставлю себе на зарядку», — ділиться Михайло.

Результати унікального втручання перевершили найоптимістичніші прогнози. Ветеран не лише знову вчиться ходити та опановує побутові рухи, а й ставить собі амбітні цілі: після завершення курсу реабілітації Михайло планує повернутися до служби у війську.

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Раніше ми писали про те, як бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» 10 місяців вдвох утримували надскладну позицію у плавнях під самим носом у ворога. Кілька разів вони вступали у безпосередні бойові зіткнення, пережили важкі поранення, однак не здалися. Майже через рік їх, попри шалені загрози, таки змогли забрати звідти. Шлях долали пішки і на квадроциклах, та все ж дісталися «великої землі».

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