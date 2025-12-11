Як вибрати інвертор під час відключень світла: поради експерта та найчастіші помилки українців

Світло / © pixabay.com

Вимкнення світла в Україні продовжуються, і інвертор є одним з найважливіших пристроїв, що дозволяє перейти на резервне живлення.

Про це для УНІАН розповів кандидат технічних наук Андрій Яворський.

Експерт наголосив, що єдиний критичний момент під час підключення інвертора до акумулятора — це сплутування полярності. У багатьох інверторів немає захисту від такого неправильного приєднання, і вони можуть вийти з ладу.

Він також пояснив, що автономний інвертор перетворює постійну напругу з акумулятора в змінну, тоді як гібридний інвертор має більшу кількість функцій: до нього можна підключати сонячні батареї, керувати потоками енергії, а також він працює як стабілізатор напруги.

Більшість сучасних гібридних інверторів має функцію джерела безперебійного живлення, що забезпечує «безшовний» перехід на резерви під час вимкнення електрики.

Який інвертор обрати для холодильника

Яворський попередив, що для живлення холодильника ні в якому разі не можна використовувати інвертори з модифікованою синусоїдою. Це може призвести до перегріву компресора та виходу холодильника з ладу.

Обираючи інвертор для холодильника, важливо звертати увагу, щоб на виході була чиста синусоїда. Другий важливий момент — інвертор повинен мати запас потужності, оскільки пускова потужність холодильника може сягати 1,5 кіловата. Бажано підбирати інвертор потужністю від 1 кіловата.

Для безпечного користування експерт назвав чітку послідовність дій:

Вимкнення: спочатку потрібно вимкнути прилади, які заживлюються інвертором, а потім вимкнути сам інвертор. Лише після цього слід від’єднати його від акумулятора. Не можна вимикати інвертор, коли він перебуває під навантаженням.

Увімкнення: приєднати до інвертора акумулятор, потім увімкнути інвертор, і лише після цього під’єднувати прилади.

Інвертор потрібно розміщувати у прохолодному сухому місці на негорючій поверхні, забезпечивши мінімум 20 сантиметрів вільного простору з усіх боків. Найкраще рішення для квартири — передпокій чи коридор.

Експерт радить, що підключати до інвертора варто лише пріоритетні прилади: освітлення, холодильник, пристрої зв’язку. До непріоритетних належать потужні прилади (електрокотел, бойлер, електрична духова шафа), які надзвичайно швидко виснажують акумулятори.

Саморобні системи резервного живлення є пожежонебезпечними, до них варто ставитися з обережністю і вимикати на ніч. Автомобільний інвертор також не варто лишати постійно увімкненим, оскільки він використовує енергію на власні потреби та розряджає акумулятор.

Нагадаємо, в Україні зберігається ризик тривалих локальних відключень електроенергії, які можуть тривати добу або навіть кілька днів. Про це говорив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, Росія прагне спровокувати довгі блекаути, аби тиснути на населення та критичну інфраструктуру.

Експерт зазначав, що найбільш уразливим є Лівобережжя, оскільки всі дев’ять атомних енергоблоків розташовані на Правобережжі, тоді як на лівому боці — велика промисловість, включно з військовою. Саме тому ворог намагається відрізати цей регіон від енергетичних ресурсів. Омельченко також наголошував, що технічно розірвати енергоміст між берегами можливо, адже Росія має значний ракетний арсенал і виробляє ударні дрони «Шахед» у кілька разів більше, ніж країни НАТО разом узяті.