Як виправити помилки в «Резерв+» та оновити військово-облікові дані: пояснення ТЦК

Як оновити дані в «Резерв+» / © Міністерство оборони

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Вчасно внесені відомості до військово-облікового реєстру даних гарантують українцям юридичну захищеність. Це дозволяє уникнути непорозумінь під час перевірок, а також прискорює оформлення бронювання, отримання відстрочки чи виїзд за межі країни.

У Закарпатському ОТЦК та СП розповіли, як правильно оновлювати дані в застосунку «Резерв+».

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Як оновлювати дані в застосунку «Резерв+»

За ігнорування вимоги оновлення даних передбачено адміністративні санкції. Згідно з нормативами, про будь-які зміни в особистій інформації потрібно повідомляти впродовж 7 днів.

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Уточненню підлягають такі відомості:

контактні дані: адреса реального проживання та активний номер телефону;

родинний стан: укладення чи розірвання шлюбу, поповнення в сім’ї;

кадрові перестановки: зміна роботодавця або посади;

медичні показники: факт отримання чи скасування інвалідності, виявлення тяжких захворювань.

Є три способи, як змінити чи актуалізувати свої дані. Перший — дистанційно.

У застосунку можна натиснути кнопку «Виправити дані онлайн» і скоригувати інформацію без відвідування ТЦК та СП.

Пройдіть авторизацію за допомогою BankID і перевірте електронний військово-обліковий документ. За умови статусу «Потребує уточнення» або помилкових відомостей, відкрийте розділ «Виправити дані онлайн» і надішліть заявку. У разі наявності сповіщення «Дані не знайдено», оберіть відповідну опцію. Система автоматично згенерує запит на внесення запису до бази «Оберіг», після чого електронний документ оновиться.

Варто знати, що після досягнення 25-річного віку переведення з категорії призовників до військовозобов’язаних відбувається автоматично всередині системи — ходити до ТЦК для цього не потрібно.

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Статус «на обліку» в «Резерв+» для військовослужбовців

Якщо ви вже залучені до війська, але цифровий кабінет досі відображає статус військовозобов’язаного, потрібно перейти до пункту «Виправити дані онлайн», позначити варіант «Я військовий, але досі на обліку».

Після цього потрібно написати назву ТЦК, яким ви були призвані, повне найменування своєї військової частини та стисло викласти обставини призову та служби.

Особисте звернення до ТЦК та СП або ЦНАП

Третій спосіб оновлення даних у «Резерв+» — навідатися до ТЦК та СП чи центру надання адміністративних послуг самостійно. Вам знадобляться такі документи:

паспорт громадянина України;

картка платника податків;

військово-обліковий документ (приписне свідоцтво, тимчасове посвідчення або військовий квиток);

папери на підтвердження змін (свідоцтво про шлюб, довідка про реєстрацію чи договір оренди житла, трудові документи тощо).

Для осіб, які перебувають за кордоном, оновлення можливе дистанційно: через «Резерв+», персональний електронний кабінет або дипломатичні представництва України.

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Нагадаємо, цілодобове вручення повісток військовозобов’язаним і резервістам є законним, відповідно до постанови Кабміну № 560. Представники ТЦК можуть вручати їх за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях та на блокпостах, тож сам факт оповіщення вночі не є порушенням.

Однак цілодобовий режим оповіщення не надає ТЦК права самовільно чи примусово заходити до квартири, приватного будинку або готельного номера. Стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла, тому потрапити всередину для вручення повістки чи перевірки документів можна лише за добровільною згодою мешканця або за рішенням суду.

Як пояснив військовий юрист Данило Гончаренко, навіть участь поліції у групі оповіщення під час воєнного стану не дає права зламувати двері. Поліціянти можуть входити до житла без ухвали суду лише у невідкладних випадках: для порятунку життя під час надзвичайних ситуацій, переслідування підозрюваного у злочині чи припинення злочину, що загрожує людям.

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