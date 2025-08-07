ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2403
1 хв

Як вирішити проблему з ТЦК: командир висунув пропозицію

Командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ вважає, що ТЦК треба вивести з підпорядкування головнокомандувачу ЗСУ. Це стане першим кроком до реформування системи.

Катерина Сердюк
Мобілізація

Мобілізація / © ТСН

В Україні слід розглянути відділення ТЦК від ЗСУ. Вони мають підпорядковуватися головам ОВА.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, наразі взагалі прибрати ТЦК з вулиць. У такому випадку не буде виконання плану. Але і те, що сьогодні роблять співробітники ТЦК, не вирішує проблеми. Останніми роками ми стали свідками численних корупційних сандалів з ВЛК, ТЦК.

«Це стало частиною незаконного бізнесу. Інакше ми не бачили б Крупу з 8 млн доларів на дивані чи ТЦКшника Борисова. Люди розуміють, що потрапивши до ТЦК у них два варіанти: або дати грошей і вийти, або йти до навчального центру», — пояснює Ярославський.

А далі, продовжує він, починається найцікавіше. Якщо людина не хоче воювати, вона йде у СЗЧ.

«Вода крізь пальці. ТЦК виконують свій план: набрали 1000 людей, з яких 900 при першій же можливості пішли у СЗЧ», — завершив він.

Раніше уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова здивувала заявою про мобілізацію: вона закликала забрати працівників ТЦК з вулиць.

«Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць», — каже військова омбудсменка.

