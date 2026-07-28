Як вижити під час "прильоту": поради українки, яка пережила ракетний удар

Ракетний удар по будинку / © ТСН.ua

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Українка Лариса Плешко, яка пережила пряме влучання ракети у власний будинок, поділилася в соцмережах життєво важливими порадами. Її рекомендації допоможуть зорієнтуватися під час атаки вдома та значно підвищать шанси на виживання.

Про це жінка написала у Threads.

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Українка зазначила, що у разі ракетної атаки багато речей із традиційної «тривожної валізки» насправді можуть не знадобитися, тоді як менш очевидні предмети здатні врятувати життя.

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«Неочевидні поради виживших після прильоту ракети в будинок. Переживши пряме влучання ракети в наш будинок, вирішили поділитися неочевидними порадами, які можуть допомогти. Досвід показав, що більшість із тривожної валізки побоку. А деякі з цих порад, якими ми ділились на словах, вже допомогли знайомим під час останніх влучань», — йдеться у дописі Плешко.

Поради на випадок ракетного удару — що треба мати

Серед найважливіших речей вона назвала респіратор із максимально якісним фільтром. За словами авторки, після вибуху повітря наповнюється димом, пилом, продуктами горіння, порохом і залишками ракетного палива, тому навіть якщо респіратор не гарантує повного захисту, він значно полегшує дихання.

Також необхідно тримати поруч ліхтарик, адже електрика може зникнути будь-якої миті, а густий дим ускладнює орієнтування. Не менш важливим є свисток, який допоможе привернути увагу рятувальників, якщо людина опиниться під завалами.

«Нашій сусідці, від квартири якої лишилась лише діра, пощастило мати під рукою металевий ковш у ванній, де вона ховалася. Вона била їм із усіх сил. Це врятувало їй життя, бо рятувальники одразу почули», — поділилася Плешко.

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Окрему увагу вона радить приділити медикаментам. Крім стандартної аптечки, варто мати ліки, необхідні саме вам, зважаючи на індивідуальні особливості організму, які можуть загостритися через сильний стрес.

Не менш важливо мати запас води. Авторка наголошує, що її потрібно пити навіть за відсутності спраги та давати тим, хто перебуває поруч, щоб допомогти організму швидше виводити токсини.

Для безпечного пересування після удару вона рекомендує закрите взуття на товстій гумовій підошві, наприклад крокси або подібне. Таке взуття краще захищає ноги від скла та уламків залізобетонних конструкцій.

До «тривожної валізки» також варто покласти змінний одяг — джинси та кофту, адже повернутися до квартири навіть після завершення рятувальних робіт може бути неможливо протягом тривалого часу.

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Ще одна порада стосується захисту вікон. Найкраще, за словами жінки, використовувати бронеплівку. Якщо її немає, варто хоча б заклеїти скло скотчем по периметру, а потім хрест-навхрест.

«У нас було і те, і те. Це врятувало нас від уламків скла. Все обклеєне скло вистояло. Не обклеєне — вдрузки. І не забудьте про дзеркала — це теж скло», — зауважила українка.

Крім документів, у «тривожній валізці» вона рекомендує зберігати звичайний блокнот із записаними контактами близьких. У стресовій ситуації пам’ять може підвести, а записи можна швидко передати медикам чи рятувальникам.

Корисними будуть і вологі серветки. Вони допоможуть очистити руки та обличчя від пилу, сажі й диму, водночас не витрачаючи запас питної води.

Окремо авторка звернулася до власників домашніх тварин. Вона радить тримати переноску поруч із «тривожною валізкою» та заздалегідь проконсультуватися з ветеринаром щодо дозування необхідних препаратів.

«Один раз заплатіть і проконсультуйтеся зі своїм перевіреним ветеринаром щодо дозування, а також заздалегідь придбайте заспокійливий препарат для тварин. Інші важливі ліки на різні випадки: при стресі, пораненні, піні з рота, тремтінні або хронічних захворюваннях. Скільки набрати і як дати. На кожній упаковці запишіть маркером дозування. Телефону та рецептів може не виявитися під рукою», — порадила Плешко.

На завершення вона наголосила, що не згадувала про базові речі на кшталт турнікетів чи кровоспинних засобів, адже про них українці вже добре знають.

«Тут я не пишу про очевидні речі, такі як кровоспинні засоби, джгути тощо. За 5 років повномасштабної війни всі це вже знають. Але ці деталі з нашого болісного досвіду варто додати. Нехай же вони ніколи не знадобляться вам. Тримаймося», — написала жінка.

Нагадаємо, раніше експерт із комплексної безпеки Руслан Болгов розповів, що під час масованої атаки не варто покладатися на імпровізацію: заздалегідь продумайте маршрут до укриття, щоб орієнтуватися навіть у темряві чи задимленні, та підготуйте кілька запасних шляхів. Завчасно зберіть «тривожну валізу» з документами, водою, аптечкою, зарядними пристроями, ліхтариком і мінімальним запасом речей. Обов’язково поясніть алгоритм дій та місце збору дітям і літнім людям.

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