Як забронювати тих, хто повертається з-за кордону: офіційна відповідь Кабміну на гучну петицію

У Кабміні відповіли на петицію про повернення українців із-за кордону / © ТСН

Реклама

Кабінет Міністрів України офіційно розглянув електронну петицію громадян, яка закликає надати пріоритетне бронювання українцям задля захисту внутрішнього ринку праці від масової міграції іноземців. Документ набрав понад 25 тисяч голосів, змусивши урядовців чітко окреслити державні плани щодо подолання дефіциту кадрів в особливий період.

Трансформаційні зміни, масштабне переміщення населення та руйнування підприємницької інфраструктури внаслідок російської агресії змушують владу шукати нові гнучкі підходи до зайнятості. Повний текст офіційної відповіді на це звернення Кабмін опублікував на спеціалізованому урядовому порталі.

Державна стратегія та умови для бронювання

В уряді наголосили, що першочерговим завданням держави є інтеграція у ринок праці людей, які вже перебувають в Україні, а також створення системної підтримки молоді, жінок та ветеранів. Залучення іноземної робочої сили розглядається міністрами винятково як один із додаткових інструментів для перекриття гострого кадрового голоду. Задля цього Кабмін уже схвалив Стратегію зайнятості населення до 2030 року та розробляє 15-річний масштабний проєкт економічного розвитку під назвою «Економіка майбутнього».

Реклама

Щодо ініціативи пріоритетного бронювання для українців, які перебувають за кордоном, урядовці виставили чітку законодавчу умову. Відповідно до чинного законодавства про мобілізаційну підготовку, обов’язковим фактором для отримання відстрочки є наявність офіційних трудових відносин між підприємством та військовозобов’язаним. Тобто громадяни спочатку мають повернутися, офіційно працевлаштуватися на критично важливих об’єктах економіки, і лише після цього роботодавець зможе подати їхні кандидатури на бронювання.

Повернення українців з-за кордону — останні новини

Нагадаємо, українська влада спільно з європейськими партнерами вже розробляє механізми регулювання перебування громадян за межами держави. Зокрема, нещодавно Україна та Іспанія підписали імплементаційний протокол до угоди про реадмісію осіб. Цей важливий документ визначає чіткі інструменти для оперативної ідентифікації та безпечного, впорядкованого повернення громадян, які порушують правила в’їзду чи проживання в обох країнах.

Водночас у Європейському Союзі тривають активні обговорення щодо подальшої долі мільйонів українських біженців. Наразі всі держави-члени блоку готові продовжити дію директиви про тимчасовий захист до березня 2028 року. Проте офіційний Київ звертається до європейських посадовців із проханням обмежити захист для чоловіків певного віку, а саме виключити військовозобов’язаних громадян віком від 23 до 60 років із-під дії цієї директиви.

Новини партнерів