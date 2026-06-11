Як захистити домашніх улюбленців від спеки: поради ветеринарів

Кіт, собака, літо / © pexels.com

Реклама

Українцям нагадали базові правила догляду за тваринами влітку. Ці поради допоможуть вашим улюбленцям легше пережити спекотний період.

Про це повідомили у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», пише КМДА.

Що робити, аби улюбленцю було легше влітку

Фахівці радять не перегодовувати тварин у спеку, адже їхня активність знижується, та забезпечити постійний доступ до свіжої води. Важливо також облаштувати для улюбленців прохолодне місце в тіні для відпочинку.

Реклама

Серед іншого, ветеринари застерігають від стрижки шерсті «під нуль». Здавалося б, такий підхід дозволяє полегшити перенесення спеки, але це — міф. Річ у тім, що шерсть виконує захисну функцію та допомагає регулювати температуру тіла.

Крім того, тварин не можна залишати в авто. Слід уникати й тривалих прогулянок під прямим сонцем.

Якщо улюбленець стає млявим, часто зупиняється або лягає, його слід негайно перенести в затінок, охолодити лапи, живіт і вуха прохолодною водою та за потреби звернутися до ветеринара.

Як повідомлялося, у спекотну погоду деякі породи собак перебувають у зоні підвищеного ризику теплового удару. Найвразливішими є брахіцефальні породи (з короткою мордою) — зокрема мопси, бульдоги, бостон-тер’єри та боксери. Також у групі ризику собаки з густою шерстю (хаскі, чау-чау, німецькі вівчарки, золотисті ретривери), літні тварини та собаки із зайвою вагою. Фахівці зазначають, що вже при температурі понад 25°C у тварин може виникати тепловий стрес, а при 30°C і вище — різко зростає ризик теплового удару. Сильне дихання, млявість, хитка хода, блювання та надмірне слиновиділення — симптоми небезпеки. У таких випадках тварину потрібно негайно охолодити улюбленця та звернутися до ветеринара.

Реклама

Новини партнерів