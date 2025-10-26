- Дата публікації
Що робити, щоб електроприлади не виходили з ладу через стрибки напруги - поради
Інженер радить встановити реле напруги у щитку та стабілізатор потужністю 2–2,5 кВт.
Стрибки напруги можуть вивести з ладу навіть нову побутову техніку. Захист побутової техніки не завжди потребує великих витрат — достатньо встановити реле із затримкою на кілька секунд.
Як захистити свої прилади пояснив інженер-електрик Анатолій Гичка у етері КИЇВ24.
За словами фахівця, головне — встановити реле напруги із затримкою при ввімкненні, яке спрацьовує після стабілізації електромережі.
«Передусім потрібно ставити реле напруги із затримкою при включенні. Найкраще — у розподільчому щитку після лічильника. Якщо йдеться про старі квартири, де щитки розташовані на сходових клітинах, тоді встановлення можливе безпосередньо у квартирі — після комутаційного апарату», — пояснює Гичка.
Інженер зазначає, що це бюджетний, але ефективний варіант захисту. Таке реле дозволяє задати час затримки — від двох до десяти секунд. За цей період напруга стабілізується, і тільки тоді прилади отримують живлення.
«Більшість людей ставлять затримку в межах 10 секунд — цього достатньо, щоб напруга вирівнялася після включення. Коли система фіксує стабільне живлення, вона підключає мережу автоматично», — каже експерт.
Найчутливішими до перепадів напруги, за словами інженера, залишаються пральні машини, телевізори та холодильники. Саме для них такі захисні системи найнеобхідніші.
Ще один надійний спосіб убезпечити квартиру — встановити стабілізатор напруги потужністю близько 2–2,5 кВт, що здатен захистити одразу всю побутову мережу.
«Стабілізатор вирівнює напругу до 230 вольтів, якщо вона перевищує норму. Якщо ж навантаження стає надто великим — наприклад, понад 3 кВт, — пристрій автоматично вимикається, запобігаючи пошкодженню і самого стабілізатора, і техніки», — пояснює Гичка.
Фахівець додає, що сучасні моделі стабілізаторів мають подвійний захист від перевантаження — вони не лише стабілізують напругу, а й повністю відключають подачу струму в разі критичного перевищення.
«Таким чином, прилади, підключені до стабілізатора, залишаються неушкодженими навіть у випадку різких стрибків», — підсумовує інженер.
