Як захиститися від неадекватних сусідів: поради адвоката

Неадекватна поведінка сусідів може мати наслідки від штрафів до позбавлення волі.

Сусіди

Сусіди / © iStock

Якщо сусіди заважають шумом, перегороджують коридори чи навіть виливають помиї з вікна, у таких випадках варто діяти по закону.

Про це розповів адвокат Станіслав Маляр в ефірі телеканалу КИЇВ24.

Як захиститися від неадекватної поведінки сусідів

За його словами, у більшості ситуацій є механізми впливу. Найчастіше мешканці стикаються з порушенням тиші. У такому випадку потрібно викликати поліцію. «До сусідів буде застосовано адміністративну відповідальність», — пояснив Маляр.

Більш складні випадки — це самовільне встановлення дверей у місцях загального користування або використання коридорів як комор. «У цьому випадку досить складніше, бо може бути виключно судовий порядок. Це звернення до суду», — зазначив юрист.

Якщо ж ідеться про виливання відходів із вікон, то йдеться знову ж про адмінпорушення. «Потрібно викликати поліцію і складати адміністративний протокол. Але є складність у тому, що необхідно буде довести, хто саме це робить. Звичайно, в тому випадку, де ми бачили, там доводити не складно, тому що видно, з якої квартири виливаються помиї», — сказав Маляр.

Він підкреслив, що такі дії можуть кваліфікуватися і як хуліганство. «Ми бачимо дійсно певне протиставлення людини усталеним нормам поведінки в суспільстві», — пояснив адвокат.

Стосовно покарання юрист зазначив, що воно залежить від тяжкості порушення. «Це може бути штраф, він досить невеликий, можуть бути навіть громадські роботи. Але хуліганство статтею є як в Кодексі України про адміністративні правопорушення, так і в Кримінальному кодексі. І якщо таких сусідів буде неодноразово притягнуто до відповідальності, то може настати кримінальна відповідальність, яка передбачає в тому числі і позбавлення волі«, — наголосив Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чернігові 19-річний мешканець завдав смертельних ударів ножем жінці, яка проживала неподалік. Також він поранив іншого сусіда.

