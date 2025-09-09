ТСН у соціальних мережах

Як закінчуються такі війни, як в Україні: історик Грицак пояснив

Ярослав Грицак дав свій прогноз, як може закінчитися війна.

© Associated Press

Відомий український історик та публіцист Ярослав Грицак спрогнозував, як може закнічитися війна в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю для «Української правди».

За його спостереженням, такі війни, як в Україні, закінчуються тим, що одна з сторін не витримує далі тягара війни. І населення вимагає її припинення.

Грицак наголосив, що питання полягає у тому, хто перший колапсне — Україна чи Росія. Він не виключає, що колапсне і Україна, і Росія.

«Тому що Росія теж, почавши цю війну, путінський режим розуміє, він теж може вичерпатися і, напевно, вичерпається. Тільки питання, знаєте, є, що поки Росія колапсне, Україна може три рази колапснути. Зважаючи на розмір ресурсів та все інше», — підсумував історик.

Раніше Ярослав Грицак відповів, що стане перемогою України у війні з Росією.

