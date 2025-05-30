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Як закінчиться травень і почнеться літо — прогноз погоди в Україні
Після дощового і холодного травня червень в Україні розпочнеться з різкої спеки.
В Україні 31 травня та 1 червня очікується тепла погода. Вдень максимальна температура повітря становитиме +20+26 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«У суботу дощі, місцями з грозами, пройдуть на заході, сході України, місцями у центральних областях та в південній частині. Серед північних областей дощі ймовірні завтра на Житомирщині та Чернігівщині. Київщина та Сумщина — без істотних опадів», — зазначила вона.
Літо дебютує періодичними дощами у більшості областей України. Лише північна частина уникне опадів, 1 червня там буде сонячно.
У Києві в суботу-неділю передбачається тепла погода з температурою повітря +22+24 градуси.
«Надалі — тепла погода. У вівторок — короткочасна свіжість до +19 градусів, та вже у четвер, 5 червня, у Києві очікується +28+30 градусів», — додала синоптикиня.
Раніше синоптики повідомили, якою погодою закінчиться травень в Україні. Більше про це читайте у новині.
Крім того, синоптики попереджають про аномальну спеку до +40°C та зростання ризику торнадо та смерчів.