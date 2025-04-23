Як закінчиться війна: експосол в США назвав реалістичний та оптимістичний сценарії

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Реалістичним сценарієм закінчення війни, до якого може призвести оголошення перемир’я, може стати проміжна поразка України.

Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю oboz.ua.

«Різке послаблення підтримки партнерів, зневіра в тому, що Україна має якісь шанси далі тримати оборону. Плюс намір Дональда Трампа «вийти» з Європи, вивести американську армію; послабиться ізоляція Росії, знімуться частково санкції. Оце призвело б до проміжної поразки, я б так сказав, у війні», — сказав він.

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За словами дипломата, це реалістичний сценарій, який генерує так зване перемир’я.

«Хоча насправді в англійському варіанті ceasefire — це ближче до суті очікуваних подій — припинення вогню на якийсь період, на 30 днів, наприклад. Цього хотів і Дональд Трамп, щоб аплодували йому за те, що він це зробив. А що там далі, вже не так важливо. Головне — припинити вогонь на 30 днів», — додав він.

Валерій Чалий також озвучив оптимістичний сценарій закінчення війни, коли Україна буде продовжувати оборону, шукати можливості підсилення ЗСУ та енергетично-економічної спроможності країни, зокрема зусиллями партнерів, розширювати підтримку всередині країни.

«Підсилення дасть можливість говорити про план миру вже, на мій погляд, десь наприкінці року. Це оптимістичний сценарій, ще тиждень тому я би на нього не звернув увагу», — додав дипломат.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься використати переговори про повне припинення вогню в Україні для досягнення вигідних для себе поступок від Сполучених Штатів та Європи.