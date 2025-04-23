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Як закінчиться війна: експосол в США назвав реалістичний та оптимістичний сценарії
Якщо Україна буде продовжувати оборону та шукати можливості підсилення ЗСУ, про план миру можна буде говорити наприкінці 2025 року.
Реалістичним сценарієм закінчення війни, до якого може призвести оголошення перемир’я, може стати проміжна поразка України.
Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю oboz.ua.
«Різке послаблення підтримки партнерів, зневіра в тому, що Україна має якісь шанси далі тримати оборону. Плюс намір Дональда Трампа «вийти» з Європи, вивести американську армію; послабиться ізоляція Росії, знімуться частково санкції. Оце призвело б до проміжної поразки, я б так сказав, у війні», — сказав він.
За словами дипломата, це реалістичний сценарій, який генерує так зване перемир’я.
«Хоча насправді в англійському варіанті ceasefire — це ближче до суті очікуваних подій — припинення вогню на якийсь період, на 30 днів, наприклад. Цього хотів і Дональд Трамп, щоб аплодували йому за те, що він це зробив. А що там далі, вже не так важливо. Головне — припинити вогонь на 30 днів», — додав він.
Валерій Чалий також озвучив оптимістичний сценарій закінчення війни, коли Україна буде продовжувати оборону, шукати можливості підсилення ЗСУ та енергетично-економічної спроможності країни, зокрема зусиллями партнерів, розширювати підтримку всередині країни.
«Підсилення дасть можливість говорити про план миру вже, на мій погляд, десь наприкінці року. Це оптимістичний сценарій, ще тиждень тому я би на нього не звернув увагу», — додав дипломат.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься використати переговори про повне припинення вогню в Україні для досягнення вигідних для себе поступок від Сполучених Штатів та Європи.