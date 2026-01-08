ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
187
1 хв

Як залишатися на зв’язку під час відключень світла

В Україні відключення електроенергії впливають на роботу мобільних мереж та домашнього Інтернету.

Анастасія Павленко
Під час пікових навантажень мережа працює значно гірше

Під час пікових навантажень мережа працює значно гірше / © Credits

Останнім часом багато українців стикаються з перебоями в електропостачанні та зв’язку через російські атаки.

У відповідь на це влада поділилася практичними порадами для українців, як залишатися на зв’язку навіть під час відключень електроенергії.

Людей закликають користуватися національним роумінгом, якщо вони мають проблеми з мобільною мережею. Ця функція дозволяє автоматично або вручну переключитися на іншого доступного мобільного оператора, якщо ваш постійний не працює.

Щоб переключитися на іншу мережу, вимкніть автоматичний вибір мережі в налаштуваннях телефону. На пристроях Android перейдіть до «Налаштування», потім «Мобільна мережа» (або «Підключення» і виберіть «Оператор». На iPhone перейдіть до «Налаштування», потім «Мобільний зв’язок», потім «Вибір мережі».

Далі вручну виберіть одну з доступних мереж: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо ви не можете підключитися одразу, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу чи перезавантажте телефон і повторіть ще раз. Після підключення перевірте, чи можете ви телефонувати або надсилати SMS.

Корисно заздалегідь завантажити мапу «Пунктів незламності» у застосунку «Дія». У цих локаціях можна зарядити телефон, скористатися Інтернетом та отримати необхідну інформацію навіть під час повного блекауту.

Раніше ми писали, які пристрої допоможуть пережити блекаут. Більше про це читайте у новині.

