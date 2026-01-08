ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Як залишатися зі зв’язком у разі блекауту: три поради від Мінцифри

Михайло Федоров дав інструкцію на випадок знеструмлень.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Як налаштувати зв'язок та інтернет на випадок блекауту

Як налаштувати зв'язок та інтернет на випадок блекауту / © unsplash.com

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який невдовзі має стати міністром оброни, назвав три способи залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Як залишатися на зв’язку під час блекаутів

Під’єднайте хРОN

Щоб залишатися онлайн понад 72 години, перевірте підключення на інтерактивній мапі Мінцифри та ЛУН або зверніться до провайдера.

Скористайтеся національним роумінгом

  • Якщо немає мережі, виберіть іншого оператора вручну:

  • Налаштування → Стільникові дані → Вибір мережі → Вимкніть ≪Автоматично» → виберіть доступну мережу.

Економте трафік

Вимкність автоматичне завантаження фото й відео в месенджерах, щоб зв’язок тримався довше.

/ © Михайло Федоров / Facebook

© Михайло Федоров / Facebook

Нагадаємо, що вчора, 7 січня, місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено. Сьогодні ми писали, як Дніпро живе у блекауті.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie