Як залишатися зі зв’язком у разі блекауту: три поради від Мінцифри

Як налаштувати зв'язок та інтернет на випадок блекауту / © unsplash.com

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який невдовзі має стати міністром оброни, назвав три способи залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Як залишатися на зв’язку під час блекаутів

Під’єднайте хРОN

Щоб залишатися онлайн понад 72 години, перевірте підключення на інтерактивній мапі Мінцифри та ЛУН або зверніться до провайдера.

Скористайтеся національним роумінгом

Якщо немає мережі, виберіть іншого оператора вручну:

Налаштування → Стільникові дані → Вибір мережі → Вимкніть ≪Автоматично» → виберіть доступну мережу.

Економте трафік

Вимкність автоматичне завантаження фото й відео в месенджерах, щоб зв’язок тримався довше.

© Михайло Федоров / Facebook

Нагадаємо, що вчора, 7 січня, місто Дніпро поринуло в повний блекаут через влучання РФ в енергетичну інфраструктуру. Всі теплові електростанції (ТЕЦ) та підстанції області зупинено. Сьогодні ми писали, як Дніпро живе у блекауті.