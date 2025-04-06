Як заморозки і сніг в квітні вплине на врожай: відповідь еколога

Цвітіння дерев і сніг / © ТСН

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До України неочікувано прийшли весняні заморозки і подекуди — сніг, незважаючи на те, що на календарі уже квітень.

Як така різка зміна погоди може вплинути на майбутній врожай, розповів еколог та геоботанік Яків Дідух, передає «РБК-Україна».

«На початку весни було доволі тепло, квітуючі дерева могли б уже опилитись, тоді б мали гарний врожай. Але в результаті знижень температури цього року ранніх абрикосів, мабуть, вже не буде», — каже експерт.

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Еколог наголошує, що будь-які температурні відхилення від норми — це для аграрного сектору погано. Проте аграрії розуміють ризики, тому готуються до різних варіантів.

«Вони садять різні сорти, не тільки ранні, якщо нема врожаю одного, то буде врожай другого. Аграрії вже адаптувались до цих змін. Добре, що пішли ранньовесняні дощі. Це для природи спасіння, бо земля набирає вологи і сприятиме гарному врожаю», — додав Яків Дідух.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 квітня, до України зненацька повернулася зимова погода.