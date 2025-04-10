Як заморозки вплинуть на плодові дерева: садівники Рівненщини дали відповідь

Як погода вплине на плодово-ягідні культури / © Pixabay

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Зниження температури повітря та сніг можуть негативно вплинути на плодово-ягідні культури та ранні посіви на полях Рівненщини. Однак така погода має й позитивні чинники для цьогорічного врожаю.

Як розповів керівник господарства ТОВ «Сади Полісся» Вадим Бортник, оскільки на вишні була виконана пізня обрізка, нинішні зниження температур майбутньому врожаю не загрожують.

Садівник пояснив, що така погода впливає на терміни внесення добрив та засобів захисту рослин. Можливо, врожай буде пізніше. Проте, за його словами, ризики для саду залишаються. Адже погода не завжди передбачувана і синоптики не можуть точно прогнозувати.

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«Синоптики ніби прогнозують на місяць вперед, пишуть, що після 11-го буде потепління. І звісно, потепління буде, бо всі розуміємо, що йде весна, вона перемагає зиму. Але можуть бути різкі перепади температур, і саме коли буде період цвітіння вишні, тоді є ризики втрати врожаю. Хоча оскільки зараз ці морози трохи пригальмували розпуск, то, можливо, цей критичний період ми пройдемо. Я на це сподіваюсь», — додав Вадим Бортник.

Для фундука весняні приморозки не страшні, він цвіте восени й нормально себе почуває за різких перепадів температур навесні.

У господарстві «Ягідний пан» розповіли, що про полуницю подбали, накривши її плівкою, то проблем через заморозки не мають. Єдине, переймаються, чи не зникнуть бджоли та, чи не виникне негараздів із запиленням.

Культури, які вже зійшли — горох, ячмінь, — через приморозки «отримають стрес», але вони ще не ввійшли в стадію трубки. Гірша ситуація може бути з озимою пшеницею, якщо вона в стадії формування трубки.

Проте Андрій Кузьмич зауважив, що позитивним фактором є опади у вигляді снігу, оскільки він слугує захисним волокном для землі, для рослини. Коли почнеться потепління, то цей сніг перетвориться у вологу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні у квітні 2025.